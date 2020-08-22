全民檢測｜康健料鼻腔及咽喉拭子測出率可達7成　政府需增公信力

政府將於9月1日開始推行「全民自願檢測」，採集市民的鼻腔及咽喉拭子樣本。有醫生指出，若單在鼻腔採樣，測出率只達40%，若連同咽喉拭子一同化驗，比率可增至60至70%，較鼻咽拭子的70至80%略低。 私營醫療集團「康健」獲邀參與採樣計劃，康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生透露，政府亦有邀請本地化驗所參與全民檢測的化驗工作，但未知最後有多少間能夠參與其中。 梁國齡直言，政府公信力低，或令市民卻步而不願參加檢測，他呼籲政府及相關的檢測機構應交代更多資訊，「愈開放，愈少想像」，而本地化驗所加入，或可令市民的信心提高。

兒科專科醫生劉成志表示，若單在鼻腔採樣，只能找到40%病人。 （盧翊銘攝）

鼻咽拭子測出率最高 可達80%

兒科專科醫生劉成志表示，若單在鼻腔採樣，只能找到40%病人，而咽喉拭子的測出率（pick up rate）約有6至7成，至於鼻咽拭子就能找出約70至80%患者，是三種當中最高。他續指，雖然鼻咽拭子能找出更多病人，但易誘發咳嗽，若市民帶病毒，會令採樣員面對一定風險。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，根據部分研究，鼻咽拭子與深喉唾液敏感度相若，但深喉唾液較難混合檢測，政府或因而決定改用鼻腔及咽喉拭子樣本，他相信若鼻腔及咽喉一同檢測，測出率可以增至60至70%，惟成本較單做鼻咽拭子為貴。

康健准員工取有薪假協助全民檢測

康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生稱，市民需先在網上預約做檢測，「但walk-in（無預約者）都收，想大家互相方便」，而化驗結果在24小時內會有，由政府通知市民，市民的樣本就會當作醫療廢物去處理。

他續指，政府邀請私營醫療機構派員協助採樣，分兩更工作，每更6小時，康健亦鼓勵醫生及護士參加計劃，目前未知參與人數。他稱，政府指明各間機構各自為參與計劃的員工提供培訓，惟康健員工在協助採樣時屬政府僱員，由政府提供裝備，若有出錯，責任由政府承擔。

不過，梁國齡稱，員工協助採樣的日子，集團會批准他們放有薪假期，而員工重回集團工作前，會獲安排做一次病毒檢測。

梁國齡透露，政府亦有邀請本地化驗室參與全民檢測的化驗工作，但未知最後有多少間能夠參與其中。（盧翊銘攝）

早前政府曾指，全民檢測的化驗工作會由三間內地機構負責。梁國齡透露，為市民採樣的拭子套裝由各間化驗室提供，政府也有邀請本地化驗室協助化驗，但未知最後有多少間能夠參與其中，而與康健有合作的一間本地化驗室，現時每天可以檢測2至3萬個樣本，如日後增加機器及人手，以及使用混合檢測方式，或有能力提升一倍的檢測能力。

李偉振則稱，本港部分基因公司指有能力每天處理過萬個樣本，而私營化驗所就有不多於5間可以日做一萬個樣本。

李偉振相信，若鼻腔及咽喉一同檢測，測出率可以增至60至70%。（盧翊銘攝）

指政府「愈開放」 能說服更多市民參與檢測

梁國齡直言，政府公信力低，或令市民卻步，不願參加檢測，他呼籲政府及相關的檢測機構應交代更多資訊，「愈開放，愈少想像」，而本地化驗室的加入，或可令市民的信心提高。他亦相信，全民檢測能有助找出社區中部分隱形患者，為其他高危群組起保護作用。