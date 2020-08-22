健康碼｜一文看清五個使用步驟　港疫情穩定後可進出廣東澳門

中央7月初同意推行健康碼，待本港疫情穩定後，讓本港居民往返澳門和內地。政府在投影片中，介紹健康碼的運作方法。市民需首先取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額，然後到指定醫療檢測機構進行病毒檢測，再下載「香港健康碼」，將個人資料提供予廣東省或澳門有關當局。

政府在投影片中，介紹「香港健康碼」的使用步驟。

1. 合資格人士需透過網上預約系統，取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額。

2. 取得配額的申請人到衞生署認可的醫療檢測機構，接受病毒檢測。

3. 檢測機構上載申請人資料及檢測結果到衞生署的香港健康碼系統。

4. 申請人到香港健康碼系統下載「香港健康碼」。

5. 申請人自行提出要求及同意把「香港健康碼」內的資料，提供予廣東省或澳門有關當局，以轉換到「粵康碼」或「澳康碼」。

香港健康碼內儲存的資料為出入境需申報的個人資料，包括姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯絡電話，以及有效病毒檢測結果。 港府強調，健康碼沒有追蹤功能，資料由申請人自行提供及在申請人同意下，才會交予廣東省或澳門有關當局，以轉換到目的地健康碼。

中央7月初已同意推行健康碼，讓港澳居民往返內地。惟香港疫情反覆致未能落實，計劃會在疫情穩定後推出。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥昨日（21日）在記者會上稱，中央7月初已同意推行健康碼，讓港澳居民往返內地。惟香港疫情反覆致未能落實，計劃會在疫情穩定後推出。她表示，目前「健康碼」只用作出行到廣東及澳門，或未來與港府合作「旅遊氣泡」的其他地區。