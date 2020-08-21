全民檢測｜9月1日開展　已採購疫苗　本地健康碼進入餐廳不切實際

新冠肺炎第三波疫情開始回落，當局計劃做全民檢測，行政長官林鄭月娥，今日率領多個局長見記者，交代詳情。檢測將在9月1日開展，暫定維持一周，全港18區都會設檢測點，由專業人士採樣，市民下周可在網上預約，但未公布詳細檢測地點。 對於有建制派政黨建議，檢測陰性才可以用「本地健康碼」進入餐廳處所，林鄭月娥駁斥指不切實際。林鄭又公布，正與業界商討，下周可否重開晚市堂食、運動場所、戲院、美容院等。

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【16:55】南華早報記者：參與世衛的疫苗聯盟，需要付費，至今已支付多少錢？20種疫苗進入人類測試，港府會選哪一款？高管會否帶頭去做檢測？

林鄭：先回答你後一個問題，絕對會！我們政府官員會去做。

陳肇始 ：少於十種疫苗已進入第三階段臨床測試。我們有參加世衛的聯盟，得到最快資訊，價錢正在評估，已預留資金，大家毋須擔心。有最新科學數據，會給專家決定。

【16:51】有線電視記者：是否只用華大，會否用凱普、金域做檢測？成本幾多，無招標如何回應利益輸送的質疑？檢測點是否包括學校禮堂？檢測人員有醫護學生，會否不夠專業或風險？

林鄭：中央承擔費用，包括藥劑等，不存在政府要支付實驗室費用，物流、採樣、宣傳是我們的工作。不存在有利益輸送，不用招標，因為不使用公帑，方艙等費用都是中央人民政府一力承擔 。

聶德權：社區檢測中心希望在18區多設點，考慮了天氣情況，保護人員會著保護衣。社區會堂、社區中心、體育館運動場、學校亦覺得合適。正進行物色地點工作，稍後會再交代。

檢測人員是有醫護經驗及常識的人，以隊伍形式運作，有組長及助理組長，是醫生、牙醫或護士擔任，特別要有經驗，組員需有感染控制及採樣相關知識，包括醫療相關學生。已經與醫療界討論過，學生有訓練、有知識，由相關院校確定，高年級及接近畢業學生更適合，會提供保護裝備，做好場內感染控制，與政府之間都有僱員關係，政府提供酬金及保險。

【16:47】星島日報記者：之前講的檢測量500萬，不夠全民檢測，是否勞民傷財？之前放寬海員免檢疫，導致第三輪爆發，至今75人死亡，特首會否道歉？有無人需要問責下台？

聶德權：普及社區檢測目的是三管齊下之一，希望社區內隱形患者能識別，幫助控制疫情，並非以最後數字衡量成效得失，希望快控制第三波疫情，對之後疫情防控準備。

林鄭月娥：抗疫八個月，特區政府從未鬆懈，病毒好狡猾，我們不斷總結經驗，我與同事本着這個態度去看待疫情。

【16:40】明報記者：如果未完成檢測就重開晚市、戲院等，會否影響個人流？健康碼、旅行氣泡等，有哪些地方？疫苗兩成安全網是如何定，哪些人可優先注射？

林鄭月娥：平衡公共衛生、經濟、市民的接受程度，希望市民可以耐心等候如何放寬。

旅遊城市，7月初已經接觸了，但我們和外國的情況都有變，因此不公開國家或城市。通行都要有核酸檢測，最先是公務，再是旅遊。

額外好處是市場競爭，以往核算檢測要幾千元，口罩一盒炒到幾百元，現在價格已經下降。我無參加美容界會議，但他們無生意係好艱難，認真研究復業措施。

陳肇始：兩成安全網是世衛機制，我們亦積極聯絡疫苗生產商。

林鄭：兩成不是我們定的，不是我們只購買兩成的保障，是世衛平衡各國的需要，公平原則，先保障兩成人口。我們算是富裕地區，價錢較未發展國家高，但我們亦很願意參與。早前已寫信予中央政府，如研發成功，希望中央可以照顧香港。

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【16:34】商台記者：是否配合全民檢測結果，才考慮放寬措施？收樽比例低，政府推全民檢測，有什麼方法提升不高危人士參加誘因？

林鄭月娥：第一個問題要講得好清楚，某報章（南華早報）引述消息指，要做完普及檢測才考慮放寬，這並非政府取態，並沒有這樣想過。未來幾日會清晰，一是個案下降趨勢，二是幾個言危群組的後續工作，社區檢測計劃是可開展，並沒有說要完成才可放寬。昨晚與美容界商討 飲食界、運動界都會商量取共識。

確診個案有下降趨勢，沒有那麼擔心，少了檢測到積極性是人之常情，但在公共衞生考慮，仍希望市民作出努力。疫情下降，更有基礎放寬措施，恢復日常生活，如可不戴口罩做運動，可探親等，都是市民願見，希望市民願意參與。

【16:28】香港電台英文台記者：有多少人檢測才有效？買疫苗的詳情？

林鄭：港府現時有能力做全民檢測，沒有訂立目標，而是呼籲市民自願做，幫助自己及社會康復。是免費、步驟簡單、地點方便，希望吸引市民參加。

所謂「本地健康碼」，即有個人及健康資料、是否已做檢測，是不會實施。健康碼是為了出行，在本地不需要。

陳肇始：疫苗有幾個候選，是公平透明招標，全球激爭會激烈，香港需要動作快。中央政府會在內地疫苗面世後供港。

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【16:19】香港01記者：9月推是否太遲？多少人參與才算有效？政黨提議出入場所要有陰性證明，是否可行，會否剝奪出行自由。

林鄭月娥：有幾多市民願意接受檢測，我們呼籲市民參與。特區政府沒有一個目標，陳局長是講能力去到幾多，我不能為同事定一個硬指標，這並非完全正常的社會環境，每做一件事都有人陰謀論。希望市民花很少時間參加普及社區檢測。

有政黨提出，要有健康碼才進入一些地方，以恢復經濟。我今日安排薛局長出來，交代香港健康碼，是用於出行。如要需要餐廳、寫字樓，需要陰性證明，是不切實際，不公平，完全沒有想過。

薜永恒：內地的健康碼，要追蹤市民行蹤，需市民願意、實名制手機等，所以香港完全沒有考慮。

【16:06】林鄭月娥：全面檢測將由公務員事務局領導，因為涉及大量人手，18萬公務員亦樂意參與。

公務員事務局局長聶德權：盡早識別無病徵的隱性患者。9月1日推行，為其7日，視乎進度，延長不超過7日，即整個計劃不超過14日。對象除了不適合的人士，如鼻、咽喉有疾病，以及6歲以下兒童，所有無病徵、持有香港身份證的市民都可參與。

社區檢測中心早上8點至晚上8點開放，中間有一小時消毒。市民網上登記，要姓名、登記身份證、手提電話。結果陰性，會受到短訊，陽性則有衞生署通知。會採集鼻腔及咽喉拭子混合樣本。

個人資料、樣本資料分開處理，不會送離香港，不會送到境外人士。

【15:58】薜永恒：開發香港健康碼的目的，是讓市民可以出入境。市民預約澳門或廣東的出入境配額後，在港府指定的檢測機構取得陰性證明，獲得「香港健康碼」後，自行轉換成澳門和廣東省的「澳康碼」和「粵康碼」。香港健康碼只會有申請人的姓名、檢測機構、核酸檢測結果，以及出入境資料，並無任何追蹤功能。申請人同意，才會轉交廣東和澳門，符合私隱條例。

【15:53】陳帆：葵涌貨櫃碼頭，71宗個案，絕大部分個案涉及裝卸外判商宏記 ，其他個案包括司機、工程工人、吊機員等。會派發兩批合共8500個樣本瓶，已派出7600個，截至今早11點，已回收6800多個。已視察碼頭營運商，休息室數和床數目限制，床之間有隔板防止交叉感染，職員工作期間要戴口罩。

【15:50】陳肇始：其他國家或地區已與疫苗製造商簽約採購，或贊助。港府雙管齊下採購，參與全球疫苗免疫聯盟、流行病創新聯盟、世衛牽頭多國簽訂協議，出資研究，令兩成港人納入疫苗安全網。亦根據科學實證、專家委員檢疫，向各地聯絡疫苗商採購，並向中央提請，待內地疫苗面世後可支持香港。

【15:40】林鄭月娥：7月初中央已同意健康碼通關，由於疫情反覆，未能落實，疫情穩定後可落實，像今日澳門與內地通關那樣。早前亦有與外國商討「旅遊氣泡」，商討並無停止。大灣區是很大契機，可以投入內地「內循環」經濟。

全城抗疫，萬眾一心，將可以走出逆境，重振經濟。

【15:31】普及自願檢測，是一次過的，化驗能力來自中央。這一能力是特區政府無能力展開。感謝中央承擔實驗室內的檢測人員和服務。但實驗室外如何採集、送樣本，均有特區政府負責。

經過港澳辦統籌，國家衛健委協調，中央政府支援香港抗疫三大項目：

1. 一次過的普及社區檢測，9月1日開始，希望在兩周內完成。

2. 在亞博館建設社區治療設施，內地稱為方艙設施，1000張病床，有負壓病房。

3. 在亞博館旁，3.2公頃的亞博館二期土地上，新建兩層的臨時醫院，提供800病床的負壓病房，有病房、間隔、氧氣供應等，但無手術室。興建時間預計用四個月。

直至有效疫苗面世和廣泛應用前，疫情將會反覆，更擔心有冬季爆發。香港面對新疫情會有更好裝備。

修訂《599D》，授權衛生以外的公職人員，可以問資料追查。已招標病毒通知app，市民可以自願使用，看到訪的地方有無人確診。

竹篙灣3500個檢疫單位，年底完成，將可歸還駿洋邨。

【15:22】林鄭月娥：未來一周要密切觀察已出現個案下降趨勢是否持續，與飲食業和其他業界商量，是否恢復食肆晚間堂食，重開戲院、美容院運動場所。

普通科門診資源檢測，確診率0.24%，不算低；特定群組，確診率0.02%。院舍員工，3.6萬個員工已經完成第一輪檢測，只有1人確診，能讓我們安心，將會做第二輪測試。司機2萬個檢測，12人確診。餐廳食肆街市群組，13萬檢測，28人確診。大海撈針這個說法，並無錯，但找多一個個案，就令該群組更安心。

病理學檢測，醫管局、衞生署負責，稍後會加入兩所大學。有病徵、高風險、密切接觸者，現每日檢測量可做到1至1.2萬個，遠高於袁國勇教授提出的7000個。

新增特定群組，40萬人，如電梯維修員，郵差，漁民等。這個檢測能力完全要靠私營化驗所。半年前並無此能力，因為這裏有幾十萬人。今日經過大家努力，引進新的服務提供者，今日每日檢測量是數萬個。

【15:08】林鄭月娥：立法會8月25日舉行特別會議，政府將交代近幾個月的抗疫工作。政府會今日發放口罩分配文件給傳媒和公眾。今日會交代中央人民政府對香港抗疫的支持，以及普及社區檢測的工作。

香港曾經成功控制疫情，但從7月7日開始，再次出現雙位數本地確診，新一波疫情非常急速，來勢洶洶，一個半月中，累積個案從1000多宗暴升至4600多宗。死亡個案增至75宗，平均年齡85歲，未來要更防範安老院舍抗疫工作。

大年初一已經開始，將疫情提升至最高級別，特區政府亦制定599A至599I章多條條例。政府防疫三大原則：迅速應變、嚴正以待、公開透明；兩個主要措施防疫，包括防止輸入個案和保持社交距離。按照疫情發展，一直張弛有道。

由於這一浪疫情來勢洶洶，特區政府採取1月以來最嚴厲的措施。壓縮跨境人流，從1月份每日32.5萬入境、32.4萬出境人次，壓縮到昨日分別是1213、2649人次。

內地、澳門、台灣入境人士，需要強制檢疫，但並無一人確診。其他地方入境強制檢疫人士，超過14.3萬人，有799宗確診。最多海外輸入的國家是英國，從海外輸入的人士，大部份是香港人，並非有旅客入境。豁免的重要是維持香港市民生活的人士，如貨車司機、海運空運人員、機組人員，政府官員，以及外交人員。我們政府官員曾經短暫到深圳開會。

【14:00】消息指，全民檢測網上登記系統，將在8月29日啟用，24小時接受登記。全港18區將設檢測點，9月1日至14日早上8點至晚上8點接受檢測。

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消息指，政府最快今日公布自願全民檢測計劃詳情。當局計劃於9月1日展開，在各區設立採樣中心，由醫護人員協助參與檢測的市民採集咽喉樣本及鼻腔樣本各一，而非自行採樣。所有樣本之後會送到檢測中心，包括華大基因在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室化驗。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼