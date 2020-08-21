全民檢測｜7月已研推健康碼往內地　林鄭：政黨倡本地使用不實際

本港新冠肺炎第三波疫情持續，累計確診個案至4,605宗。特首林鄭月娥今日（21日）下午3時開記者會，交代抗疫工作最新進展。林鄭月娥表示，為有效追蹤確診患者，特區政府已成功招標，邀請供應商編寫感染風險通知應用程式（Exposure Notification Apps），以得悉相關確診患者曾到訪的地方。 林鄭續指，為回應經商、探親及旅遊的訴求，7月初中央政府已同意通過程序，善用「健康碼」予港澳兩地居民往返內地，猶如現時內地與澳門沿用的該套系統，惟因香港現時疫情反覆，故未有落實稱稍後可再做。她又澄清，本港不會使用健康碼作為出入公共場所、食肆的憑據，而是用作市民出行或經商等，她形容經民聯及民建聯議員的相關建議是「不切實際」，混淆信息。

林鄭表示，7月初期間，亦曾利用上述該套系統，考慮與疫情穩定的地區建立氣泡城市，讓港人可搭乘飛機到穩定地區旅遊。

創新及科技局局長薜永恒補充，今年5至6月期間，粵、港、澳三地政府原訂適度放寬出入境限制及檢疫安排，以方便三地居民往來。就本港開發健康碼系統目的，是為有需要及合資格豁免強制檢疫人士方便取得配額，在衞生署認可的醫療檢測機構進行檢測後，獲得香港的健康碼，從而自行轉換成粵康碼或澳康碼，以符合入境廣東省或澳門豁免強制檢疫及健康申報的要求。

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薜永恒強調，香港的健康碼只記載出入境所需的個人資料，例如姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯絡電話、醫療檢測機構的名字及有效的核酸檢測結果，作為出入境的健康申報用途。為有序推行計劃，合資格人士須透過網上預約系統，取得入境廣東省及澳門的豁免強制檢疫配額，其後便可到衞生署認可的醫療檢測機構進行檢測。

認可醫療檢測機構會把結果上載到衞生署香港健康碼系統，並通知申請人檢測結果。屆時，申請人便能在系統自行下載港版健康碼，再按自身需要自行申請粵康碼或澳康碼。

港版健康碼並無追蹤功能



薜永恒多次重申，相關申請是由申請人自行提出，且須在轉換過程同意提供過關的個人資料及核酸檢測結果交予當局，有關過程完全符合個人私隱條例。薜永恒強調，有關資料屬不變的靜態資料，港版健康碼並無追蹤功能，資料由申請人自行提供並得到同意下，方會交予廣東省及澳門當局，以轉換目的地健康碼。

創新及科技局局長薜永恒多次強調，港版健康碼並無追蹤功能，資料由申請人自行提供並得到同意下，方會交予廣東省及澳門當局，以轉換目的地健康碼。（羅君豪攝）

林鄭：政黨建議出入公共場所須用健康碼是不切實際

被問及有政黨成員，包括民建聯議員李慧琼、經民聯議員林健鋒曾建議，以檢測結果呈陰性作準則，讓持這些「健康碼」的市民出入本港公共場所、食肆，林鄭月娥回應稱，政黨所提及的港康碼意見屬「混淆信息」，澄清香港健康碼僅用作往來內地及澳門或是前往旅遊氣泡城市。林鄭指，倘利用港版健康碼系統，以評定能否進入餐廳及寫字樓是「不切實際、亦不太公平」，當局完全無考慮相關建議，重申內地系統與本港的健康碼系統是完全不同。

薜永恒稱，倘本港的健康碼要達致內地健康碼做法，前提要有實名制的手機，亦須得到市民同意統一資料，以追蹤有否確診者曾到相關地方，故同意行政長官上述的說法。