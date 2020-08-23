確診大廈｜多個公共屋邨新上榜　貨櫃碼頭文員住打鼓嶺、筲箕灣

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，衞生防護中心周六（22日）公布新增26宗確診個案，當中有24宗為本地個案，並於晚上更新確診者住所資料。 周六新增的個案中，葵青貨櫃碼頭再新增兩宗個案，分別是個案#4638的53歲女子及#4640的56歲男子。#4638報稱曾居於打鼓嶺坪洋新村及筲箕灣星灣峰；#4640則住在深水埗恒威閣。#4638曾居住的筲箕灣星灣峰，今日亦新增一宗源頭不明的個案，為#4647的47歲女子，發病日期較貨櫃碼頭女文員遲。 另外，周六新增個案亦涉多個公共屋邨，當中沙田沙角邨銀鷗樓及荃灣福來邨永定樓各新增一宗確診個案，令兩個屋邨在14日內同樣累計有三宗確診個案。

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周六新增個案中，#4638及#4640同於葵青貨櫃碼頭工作，#4638的53歲女子任職船務文員，她於8月15日發病，報稱居所有兩個，分別是打鼓嶺坪洋新村及筲箕灣星灣峰。另一名貨櫃碼頭員工則為#4640的56歲男子，為吊機控制員。他8月18日發病，居於深水埗恒威閣，二人均列為與本地個案有流行病學關連。

貨櫃碼頭員工#4638其中一個報稱居所筲箕灣星灣峰，周六亦有另一宗新增個案，為一名47歲女子（#4647），她於8月17日發病，較#4638遲；她被列為不明源頭的個案，未知與#4638是否有關。

▼新確診個案居所分區名單▼

另外位於土瓜灣的簡志亮醫生醫務所的配藥員日前確診，醫生周六亦是新增確診個案（#4655），報稱居在土瓜灣帝庭豪園3座，沒有出現病徵。

周六新增本地個案中有一名1歲女嬰確診，她8月16日起發病，居住在秀茂坪秀茂坪邨秀華樓，其父母等家人早前已確診。計及這宗個案，秀茂坪邨14日內有六宗確診個案，當中秀華樓已佔四宗。

▼曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 ▼

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此外，周六新增個案亦涉多個公共屋邨，沙田沙角邨銀鷗樓及荃灣福來邨永定樓各新增一宗確診個案，令兩個屋邨在14日內同樣累計有三宗確診個案；黃大仙上邨昭善樓、鑽石山山鳳德邨黛鳳樓、大埔富亨邨亨耀樓及將軍澳景林邨景榆樓亦各有一宗個案。

居於沙角邨的#4645，為39歲女子，8月17日發病，被列為與本地個案有流行病學關連。而居於福來邨的是#4646，為61歲女子，於8月19日發病，同樣是與本地個案有流行病學關連。

在輸入個案方面，周六新增有兩宗輸入個案，同是由印度抵港。#4639為3歲女童，沒有出現病徵，抵港後住在尖沙咀君怡酒店。另一輸入個案為#4652，是一名1歲男嬰，抵港後住在大角咀九龍珀麗酒店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼