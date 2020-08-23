新冠肺炎｜東區醫院白血病印傭染疫　僱主早已中招　張竹君認甩漏

本港疫情持續，今（23日）新增25宗新型肺炎確診個案，其中東區內科病房一名44歲印傭，7月底因白血病入院接受治療，曾兩次檢測病毒呈陰性，昨日再檢測時證實初步確診。該印傭曾入住的兩個病房共52人，將被列為緊密接觸者，須隔離檢疫。 當局追查後發現，涉事印傭的同住僱主早於其入院後翌日確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，當時已向該印傭下達檢疫令，惟因溝通問題，出現「甩漏」，「啱啱碰著剛剛」，遂未有及時將該印傭送往檢疫。 醫管局則解畫指，白血病病人時有發燒情況，曾於入院時為其進行病毒檢測，亦有按病情進行驗血及處方抗生素等。

張竹君承認，處理及執行該印傭的檢疫令有「甩漏」。（盧翊銘攝）

醫‌院‌管‌理‌局‌總‌行‌政‌經‌理‌（質‌素‌及‌標‌準）‌劉‌家‌獻‌今日公布指，東區醫院內科病房一名44歲女印傭，證實初步陽性。該印傭於7月27日因白血病，預約到內科病房接受化療，入院時有進行病毒測試，結果呈陰性。住院期間，該印傭曾兩度發燒，醫生遂按臨床病徵，分別於今月3日及9日再為其進行肺片檢查、驗血，及處方抗生素，「肺有少少花，亦有乾咳」，印傭昨日再出現發燒情況，院方遂安排再進行檢測，報告證實初步陽性。

52人要隔離檢疫

劉續指，該女病人期間曾入住兩間病房，當中並無確診病人，留院期間亦無離開醫院，亦有時刻佩戴口罩，包括入睡時，除如廁外，未有於病房內四處走動。他續指，追查下始發現其僱主於7月28日確診（#2979），8月8日已出院，當局正追查何以印傭當時未被列為緊密接觸者，另追蹤後有52人名病人是密切接觸者，當中17人仍在醫院，會作隔離檢疫。所有醫護均有穿著合適個人防備，故毋須視作密切接觸者，但會進行醫學監測及做測試，醫院亦會消毒相關病房。至於該女傭現時情況穩定，已轉入負壓病房。

被問到相隔逾月始發現事件，是否臨床判斷不夠嚴謹，劉則指，入院白血病病人向來免疫力差，入院時已不斷為其進行不同檢測，包括處方抗生素及驗血，醫生按臨床病徵遂再於昨日為其進行測試。

「印傭中、英文唔好 未能有效溝通」

張竹君則表示，該印傭入院時僱主未確診，印傭的中、英文亦「唔好」，未能有效溝通。至於確診僱主家人曾指印傭無病徵，惟未有交代其已入院，當局遂安排檢疫令，並交由另一團隊跟進。她承認，或因溝通上出現「甩漏」，「啱啱碰著剛剛」，故印傭當時未有送往檢疫，會再檢討相關漏洞，包括研究會否將檢疫令電子化，避免出錯。

本港新增25宗新型肺炎確診個案，累計確診個案4682宗。另外，有10宗以下屬初步確診個案。25宗個案中，19宗屬本地確診個案，有11宗與其他確診個案有流行病學上的關連，8宗源頭不明。

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