新冠肺炎｜增25宗確診　匡智梨木樹宿舍增3個案涉小型爆發

衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增25宗新型肺炎確診個案，當中11宗與之前個案有關連，8宗源頭未明，同日錄得少於10宗初步確診個案，是本港自爆發第三波疫情以來的新低。 早前大規模爆疫的葵青貨櫃碼頭，再增一人確診，患者是貨櫃車司機，住慈雲山，7月底接受檢測時呈陰性，至近日再接受檢測呈陽性。另外，匡智梨木樹宿舍增三員工確診，料屬小型爆發，全院院友及員工須檢疫，中心估計或因院舍人士難戴好口罩有關。 另今日錄得6宗輸入個案，其中一人是之前有8人確診的馬來西亞來港貨船船員，該船隻需再延長檢疫14日。

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衞生防護中心公布，今日新增25宗新型肺炎確診個案，其中19宗屬本地感染，有11宗與之前個案有連，當中8心屬家人群組或曾與朋友聚會，另有8宗源頭未明個案。初步確診個案數目則錄得10宗以下，是第三波疫情以來最低。

衞‌生‌署‌衞‌生‌防‌護‌中‌心‌傳‌染‌病‌處‌主‌任‌張‌竹‌君透露，‌社會福利署為安老院社員工測試病毒，再發現多3宗個案，均屬匡智梨木樹宿舍的員工，料涉及小型爆發，患者分別是1名社工及兩位工作人員，自8月18日起已有輕徵病徵，有頭痛或咳嗽，三人於21日留樣本其後確診。

匡智梨木樹宿舍爆疫 或因院友難戴好口罩

中心人員今日到宿舍檢視情況，該處是提供中度及嚴重智障人士入住，全院9間房，每房5人居住，有50多個員工輪更工作，張竹君認為屬小型爆發，有可能由社區感染再帶入院舍，而三名員工或互相傳染，但源頭暫未明。

她估計小型爆發亦可能與入住的人士難戴好口罩有關，宿舍亦可能有潛在感染，故全部45名院友及15個員工列作密切接觸者，一併要檢疫，至於需否搬遷，張竹君稱視乎如何更好地照顧院友再決定。

當區區議員陳琬琛透露，匡智會宿舍所在的梨木樹邨第三座地下大堂、信箱位置、出入口及周圍地方，已即時全面清潔消毒，由於院友可能會到第5座匡智會日間中心使用設施，房屋署已答應將一併消毒第5座地下大堂及周邊範圍。

葵青貨櫃碼頭多一名貨櫃車司機確診

葵青貨櫃碼頭群組至今累計錄逾70宗，張竹君稱截至昨晚，已收回並檢測6,800個樣本，增一宗新確診個案，第4660宗個案患者是貨櫃車司機，因居於慈雲山，7月底曾接受檢測是陰性，至8月21日再留樣本發現陽性。

該患者並非「宏記港務」員工，任職的公司之前有3宗個案，惟患者報稱與之前個案不相識，主要在車上食飯及上班，無用休息室或公共設施。

6宗輸入個案 印度抵港一航班4人染疫

輸入方面再增，其中第4659號患者從孟加拉返港，另外第4666號患者馬來西亞來港貨船的船員，同船之前先後有8人確診需在海上檢疫，因最新的確診個案，該船隻須檢疫多14日 。張竹君稱該船隻入境後才透露有船員出現病徵，已即時安排送院及隔離船隻在海上，若船隻未入境已知船員有病徵，港府可拒絕其入境。

另有3名患者由印度返港，編號是4673至4675，他們是一家人，於8月11日乘坐印航AI310返港，張竹君稱該航班早前已有另一個案確診。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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