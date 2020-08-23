新冠肺炎｜政府檢視放寬食肆晚市　梁子超憂令市面人流多增風險

政府正檢視最新疫情趨勢，視乎是否有條件放寬食肆晚市。呼吸系統專科醫生梁子超受訪時稱目前限晚市的原因之一，是希望市民下班後盡量早回家，減少人流聚集所帶來的傳播風險，他擔憂過早放寬限制或引起疫情反彈。 對於有指當局或待全民檢測開展後再放寬，梁子超提醒一次檢測不足以控制疫情，若當局決定放寬晚市，他認為須控制食肆內人流，以及縮減除口罩進食的時間。

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禁止晚市堂食的限制將於本周二（25日）屆滿，政府早前指，會視乎疫情發展研究應否放寬食肆晚市，亦正檢視是否要求食肆設「執枱專員」，以及提高室內換氣量。

梁子超受訪時認為，該兩項措施的幫助未必須很大，因若與帶病毒者有較近距離的接觸，即使室內換氣量高亦未必有效。他指出若政府決定放寬晚市堂食，須配合控制餐廳內的人流，以及盡量縮短除口罩進食的時間。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

社會需思考「長痛定短痛」

梁子超又提到，目前禁止晚市堂食的原意之一，是希望市民下班後盡早回家，市面人流得以減少，若放寬晚市或間接令街上人流增加，亦可能增加傳播風險，以及令個案追蹤工作進一步滯後。

現行法例規定市民在公眾地方需戴口罩，但梁子超指，本港在九成人有戴口罩的情況下仍爆疫，是因存在高風險的傳播鏈，如由免檢疫人士傳予的士司機，再在餐廳傳播，濕街市等場所亦人多，料戴口罩不足以阻截傳播。

梁子超提醒，目前傳播率仍未完全下跌，若過早放寬有可能引發疫情反彈，而一次檢測亦不可能足以控疫，社會應思考「長痛定係短痛」。他估計若延續限制措施，配合加快病毒檢測，本港可能「捱多兩、三星期」就可令疫情平穩。