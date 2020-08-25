全民檢測｜商界憂欠系統性安排　員工參與率不高　HR：方便好重要

普及社區檢測計劃將於9月1日展開，政府將於本周六（29日）開放網上登記平台，供市民預約參與計劃。有商界人士透露，在僱主角度，必然鼓勵員工參加，亦相信企業願作出配合，如容許員工在辦公時間參加，惟至今仍未與政府洽談出方案，憂全民檢測變成「漫無目的」；有人力資源顧問認為，方便性很重要，「如果中環返工，你又要佢去到山旮旯去驗……又或者條隊好長，都唔排除排排下走咗去。」

香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍指，相信不少僱主會鼓勵員工參與。（資料圖片）

沈運龍批政府未就檢測接觸商界 應與消費券同行

「香港各界商會聯席會議」由近70個行業商會組成，秘書長沈運龍接受《香港01》查詢時指，僱主必然鼓勵員工參與，在辦公時間讓員工檢測等要配合亦不難。但由於計劃是自願性質，認為對員工誘因不大，亦無法強迫員工做，「靠自願唔會去做」，食物及衛生局長陳肇始早前估計有500萬人參加，但沈則認為僅得1、200萬人。



他指，政府至今未有接觸商界，批評全民檢測漫無目的，「如果個呀婆平時都唔出街，叫佢check（檢測）嚟做咩。」沈建議，政府應針對特定高危群組，如飲食業、公共交通工具司機、服務性行業等，要求僱員強制性檢測，甚或將派錢、派消費券等一同「綑綁」進行，「到時就真係有全港九成幾人肯做。」

香港美容業總會創會主席葉世雄認為，如要呼籲從業員參加，需有系統性安排。（資料圖片）

劉達邦：計劃有好過唔做



香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦認為，由於員工預約的檢測時間或在辦公時間，地點不一定與公司接近，「最快都要一、兩個鐘」，特別對中小企，有一定人力損失，亦有商界朋友向他表明質疑計劃成效，不欲參與。另外，他提到基於現實情況，全民檢測非一日內為全部港人檢驗，「今日驗完係陰性，又唔知聽日係點」，但認為計劃「好過唔做」，相信有一半企業會鼓勵員工參與。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌指，商界支持全民檢測行動，又指自己「一定會做」。（資料圖片）

美容業界考慮呼籲全員參加全民檢測



第三波疫情肆虐，12類指定埸所再次被要求停業，當中包括美容院。香港美容業總會創會主席葉世雄說，早前與政務司司長張建宗會面，提到考慮要求所有從業員接受病毒檢測，為日後重開美容院做準備，惟強調檢測模式未有最後方案，而參與「全民檢測」是其中一選擇，目前仍在跟政府洽談細節，「如果真係要呼籲從業員去做，要有系統性安排」，認為「如政府單純只講目標有500萬人做，倒不如有目標地，分不同工種、時間。」



廠商會會長吳宏斌：自己一定做



香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，相信不少大企業都會響應，直言經濟活動在疫情下嚴重受影響，而澳門、內地早已回復正常生活，全民檢測有助防疫工作，形容商界一定支持。吳更形容，自己「一定會做」，又指廠商會有300名員工，「如有需要都可以比佢哋喺返工時間去做」。

資深人力資源顧問周綺萍分析，僱員會否參與計畫，地點、時間是否方便很重要。（資料圖片）

人力資源顧問：方便很重要



資深人力資源顧問周綺萍分析，在大企業角度，因人數較多，一旦有員工確診，所牽連後果重大，「個成本好大，又要進行消毒工作，啲客又唔敢嚟」，相信大多都會呼籲同事參與，盡早找出感染者，由於計劃是自願性質，她亦認為「無得迫，一般都係出通告，呼籲同事去」，強調員工亦有權利拒絕。



不過，她指計劃細節尚未推出，不少僱主尚未作出相應安排，但建議政府在推出前應思考相關問題，強調方便性很重要，「如果中環返工，你又要佢去到山旮旯去驗……又或者條隊好長，都唔排除排排下走咗去」，建議可在辨公時間，在特定行業附近設採樣點。

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