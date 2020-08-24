全民檢測｜許樹昌會參與　何栢良：不懷疑自己是隱形患者　不測試

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌，在港台節目《千禧年代》表示，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。 呼吸系統科專科醫生梁子超在同一個節目中則表示，若是自行留深喉唾液樣本，則會鼓勵市民參與，現時市民需除口罩讓醫務人員採樣，他則認為政府需要採取進一步測試；他又提醒，因檢測程序有風險安老院舍的院友、職員不應參加全民測試。

許樹昌：市民不要浪費機會

許樹昌指，為了可以盡快出結果，所以採取鼻咽樣本進行混合，深喉唾液樣本則無法這樣做。他說政府現時可以預約，且18區有100個場地，相信聚集的風險應該不會太大。

他說自己會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會，尤其本港第三波疫情的確診數字「跌得好慢」，而且感染源頭不明的個案比例仍然高，不利追查相關密切接觸者，情況不理想。他相信，越多人參與全民檢測，越大機會截斷病毒傳播鏈，以免隱形患者在社區游走。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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安老院舍的院友、職員不應參加全民測試

梁子超則認為，採樣時需要除口罩，可能會增加病毒傳播風險。他呼籲安老院舍的院友、職員最好都不應參加全民測試，因為程序較為高危。他指，要視乎政府有否採取進一步安排，降低人流聚集及交叉感染的風險，才會放心參與檢測計劃；若果是市民自行留深喉唾液樣本，他就會鼓勵市民參與。

何栢良：不懷疑自己是隱形患者 不會測試

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目中表示，不會參與政府的「普及社區檢測」計劃，亦無打算報名協助採樣。他認為，全民檢測在政府三管齊下的策略下成效很低，加上他有嚴格管理自己的生活，受感染的機會微乎其微，所以不會懷疑自己是隱形傳播者。他呼籲市民決定是否參與檢測時，要考慮自己的風險，以及會否是隱形患者等。

何栢良說，假設有300萬人參與檢測計劃，推算能夠找出約40名兩星期內受感染、仍有傳播能力的人。他又預料，計劃推出後，衛生署化驗室需要花大量時間，處理假陽性個案的覆診程序，擔心影響對高危群組及有病徵人士的化驗工作。不過他指，確診者入院前，會前先做3次病毒檢測，如果每次檢測的假陽性率是1%，重複做都是假陽性的機會只有一百萬分之一，因此相信冤枉入院接受治療的機會接近零，呼籲市民毋須擔心。