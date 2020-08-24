全民檢測｜聶德權指已找過百社區檢測地點　重申私隱保障頭號重要

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今日（24日）出席港台節目《千禧年代》強調，「從來私隱保障是頭號重要事情」，所有參與檢測的市民個人資料會與樣本分開處理，化驗人員只會知道樣本序號，現階段政府已物色過百個地點進行社區檢測。

聶德權強調，「從來私隱保障是頭號重要事情」。（資料圖片）

聶德權表示，現階段已物色超過100個社區檢測中心，並將於本周後期展開網上預約安排，市民屆時要輸入姓名、電話號碼及身份證號碼，中心服務時間為上午8時至夜晚8時，每個預約時間段為半小時，減少人群聚集。他強調，「從來私隱保障是頭號重要事情」，參加者個人資料及檢測樣本會分開處理，希望市民不要因擔心私隱問題而不檢測。他解釋，雖然昨日確診個案只有20多宗，但近日無源頭個案亦有3至4成，情況令人擔憂，加上今波疫情單日確診個案曾多日上升至三位數，且疫情至今已超過7星期，希望透過今次計劃盡量找到隱形患者，

地點主要為政府及政府資助機構場地

在物色地點方面，聶德權指原則是數量多及方便市民，因租用私人場地或有困難，故主要是政府及政府資助機構場地，每個場地均有衞生署及機電署人員視察是否適合，且場地要空間大、空氣流通，也有要空調及及鮮風供應。

至於檢測人手，聶德權指已有超過3000名醫護表示有興趣參與，包括醫科生，採集樣本人員必須有醫療或臨床經驗，配合相關訓練，故高年班或有臨床經驗的醫科生或護士學生均可參與，加上工作期間有合適保護裝備，風險屬可控範圍。

無硬指標預計參與人數

被問及參與條件，他稱所有持有有效香港身份證、無病徵的市民均可參與，當中涵蓋外傭，若有病徵應及早看醫生，而6歲以下兒童，以及鼻腔或咽喉曾做手術的人士則不合適參與今次計劃。

近日高官不斷呼籲市民參與計劃，被問及預計參與人數，聶德權表示沒有硬指標，也難以估計有多少人參與，重申計劃目的是有效控制第三波疫情，希望提供最多檢測量，有最多中心及人手在最短時間完成檢測，呼籲市民及企業積極參與。