保就業｜羅致光指僱主可靈活用資助　創新辦反駁：須全數支付薪酬

政府早前公布第二期保就業計劃詳情，勞福局局長羅致光周六（22日）出席一個電台節目時表示，僱主可靈活運用所申領的補助，包括交租，避免因經營困難而結業，引致更多僱員失業。惟創新辦昨晚（23日）發新聞稿，重申僱主須在補貼期內，將領取的工資補貼全數用於支付同一月份的員工薪酬，補貼不得作其他用途，亦不能把某一個月的補貼用於發放其他月份的工資，否則將需要向政府退回全數，或部分已發放的資助。

羅致光周六（22日）出席一個電台節目時，一度指僱主可靈活運用所申領的補助。（資料圖片）

羅致光在節目中舉例指，如公司領取100萬元資助，計劃只要求僱主需向員工支付100萬元薪酬，惟未訂明僱主須維持員工本來薪酬水平，及在某一個時間內將全數補貼用作支薪，以讓企業能夠靈活調動資金。

計劃無規定僱主須維持個別員工原來薪酬水平



局方強調，在設計計劃時保留了一些彈性，包括並無規定僱主必須維持個別員工原來的薪酬水平，否則一些僱主，特別是受疫情重創的行業，或選擇結業。



另外，若有員工在補貼期內放一整月無薪假，或被要求放無薪假，將不被視為有支薪僱員，亦不會計入「承諾受薪僱員人數」。

已獲批的第一期工資補貼涉約440億



針對首期計劃，政府表示已通知新一批成功申請人，將在下周初發放補貼，涉及400多名僱主及900多名自僱人士，補貼金額合共約1億元。至今，已獲批的第一期工資補貼合共涉及約440億元，涵蓋接近14.9萬名僱主及承諾受薪僱員總人數約190萬。而第二期計劃將於8月31日上午7時至9月13日晚上11時59分接受報名。