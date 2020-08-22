保就業｜僱主可「靈活運用」支薪補貼？　政府3日內轉口風

勞工及福利局局長羅致光今（22日）出席商台節目《政經星期六》時指，保就業計劃中，僱主可靈活運用所申領的補助，避免因經營困難而結業，引致更多僱員失業。翻查資料，政府本周二 （18日）就「保就業」計劃第二期的推行詳情舉行傳媒簡介會，重申僱主須簽署承諾書，承諾在補貼期間不會裁員，並將金額全數用於支薪。 現時計劃的漏洞未有堵截，反而明言僱主可靈活運用補助資金，《香港01》正就計劃的詳情及局長的言論查詢勞福局，暫未收到回覆。

勞福局局長羅致光8月22日出席商台節目《政經星期六》時指，保就業計劃中，僱主可靈活運用所申領的補助。（資料圖片）

一直有聲音批評保就業計劃的漏洞多，例如計劃只是核對員工人數而非身份，難以保證僱主沒有解僱員工，擔心僱員無法真正受惠，而且難以確保僱主平均分配所獲津貼，但政府一直只表示「希望企業自律」，沒有加大力度監察。

勞工及福利局局長羅致光本周二就保就業計劃第二期，推行詳情舉行傳媒簡介會，重申申請參與計劃的僱主須有兩個基本承諾，包括接受補貼期間不能裁員，以及政府發放的工資補貼全數用於支薪。

惟羅致光今日出席節目時表示，僱主可靈活運用所申領的補助，避免因經營困難而結業，引致更多僱員失業。羅致光於節目上舉例指，如公司領取了100萬元資助，保就業計劃只要求僱主需要向員工支付100萬元薪酬，但沒有訂明僱主須維持員工本來的薪酬水平，及在某一個時間內將全數補貼用作支薪，讓企業能夠靈活調動資金，變相僱主需支付的員工薪金，可以減薪形式或其他方式拖長支薪時間，而企業則可將手上的補助金暫作其他用途。

羅致光節目上承認難以在短時間內聘請大量人手，監管有關公司的出糧帳目，但認為如果政府強制僱主將僱員的工資劃定在某一個水平，硬性規定補助金額全數支薪，估計過半企業寧願倒閉也不申請，又舉例指，如果企業將補助金全數用作支薪，但因無力支付租金而倒閉，亦無法「保就業」。