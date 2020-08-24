新冠肺炎｜病人違限聚令告票地址列聯合醫院　警方認寫錯檢控地點

本港新冠肺炎疫情持續，政府實施《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），禁止於公眾地方進行多於二人的羣組聚集，以減少傳播感染風險。 網上今日（24日）流傳一張於本月發出的599G告票，地點為聯合醫院急症室13號病床，該名市民表示因身體不適哮喘發作到醫院求醫，聲稱被警察尾隨入醫院控以告票。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在者會上澄清，該名病人是由警員陪同求醫。 警方回覆《香港01》查詢時表示，本月9日下午約4時警員巡經港鐵觀塘站A出口，發現有團體擺放街站，警方經警告後有5男女仍在街站聚集，在票控期間其中一名女子聲稱不適，警方安排送院後在院向她發出告票。警方承認在罰款通知書上地址一欄寫上在醫院時間及地址不妥，應以實際案發時間及地點作檢控，警方已通知相關檢控單位作跟進處理。

網上流傳照片，有市民懷疑於聯合醫院內遭票控599G。（資料圖片）

根據網上照片顯示，有市民於本月收到一張《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》告票，地點為聯合醫院急症室13號病床，該名收到告票的市民聲稱自己被警員「點相」，當日因身體不適哮喘發作到醫院求醫，但被警員跟隨進入急症室票控599G。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在記者會表示，據了解該名病人是由警陪同到聯合醫院求醫，至於警方如何執法，即着記者向警方查詢。

警：病人本月9日港鐵觀塘站A出口擺街站

警方回覆查詢時指出，本月9日下午約4時巡經港鐵觀塘站A出口，發現有團體擺放街站，警方向在場聚集的人士發出口頭警告後離開。警方於當日下午約5時半再發現有四男一女經警告後仍在上址街站聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）（《規例》），遂決定向他們發出定額罰款通知書。



警方續指，其中一名女子當時聲稱身體不適，人員隨即安排將她送往聯合醫院治理，其後於院內就她早前涉嫌違反上述《規例》向其發出定額罰款通知書，並在通知書填上當時發出的時間及醫院地址。就此案件，有關定額罰款通知書應以實際案發時間及地點作檢控，警方已通知相關檢控單位作跟進處理。市民如對警方發出的定額罰款通知書有任何查詢或投訴，可選擇經郵遞、傳真或致電與中央交通違例檢控組聯絡，警方在接獲查詢或投訴後，會根據既定程序作適當跟進。市民亦可選擇在法庭作出申辯。

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