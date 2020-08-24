新冠肺炎．8.24｜新增9確診近52天最低　張竹君︰疫情未算受控

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，今日（24日）單日新增9宗確診，累計患者達4,692人，是近50日來首度回落至個位數。今日另有約10多宗初步確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，每日個案數字有上落，目前疫情仍未算受控。她又指，起碼半數個案無源頭，即社區有隱性患者，現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。 至於近日一名已康復的33歲從事IT業男子(#564)，從西班牙返港後檢測「復陽」，已再度確診，證實為第二次感染。港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。

新冠肺炎｜港鐵港島綫列車車長初步確診 本月21日最後上班

8月25日【00:17】港鐵一名列車車長初步確診新冠肺炎。港鐵表示，周一（24日）接獲一名港島綫列車車長通知，其親友在周日（23日）確診，他其後接受病毒檢測，於周一獲通知初步確診。港鐵指該名列車車長上周五（21日）最後一日上班，會追查密切接觸同事，要求留家觀察。

據了解，二人限聚令等社交距離措施，將暫時維持不變。（資料圖片／曾梓洋攝）

確診餐廳｜6食肆新上榜 商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

【23:41】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。

另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

新冠肺炎｜85歲女士送天水圍醫院後初確診 4醫護須隔離14日

【23:36】天水圍醫院公布一名84歲女病人昨日（23日）傍晚因氣促送院，送抵急症室後於急救房接受急救，病人經檢測後其新冠肺炎病毒檢測呈陽性，她現時情況危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。

院方隨即展開感染控制追蹤，發現有4名急症室人員包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理未有穿着合適的個人防護裝備，因而被界定為密切接觸者，需送往接受14日隔離檢疫；另外有5名曾接觸病人的職員，亦需進行28日醫學監察。

確診大廈｜住所全覽 確診商經局文書助理居天逸邨 同邨5人染疫

【21:55】本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

新冠肺炎｜晚市禁堂食2人限聚令不放寛 消息：政府傾向再延長7日

【21:14】新冠肺炎第三波疫情爆發個半月，衞生署今日公布單日宗數回落至10宗以下，為近50多日最少。晚市禁堂食、2人限聚及口罩令等三大防疫措施，生效了七日又七日，原定明晚（25日）午夜又屆滿，雖然飲食業界力爭先恢復晚市堂食，但據了解，截至今日政府傾向有關措施再延長7日，即至下周二（9月1日）、全面檢測推出首日午夜，晚市禁堂食暫不會解禁。

【20:04】環保署今日（24日）宣布，將於明日及後日為經常接觸公眾的共約500名前線人員，安排接受病毒檢測。環保署發言人表示，檢測屬自願性質，接受測試的環保署前線員工主要負責在接待櫃位當值、需外出執行環保法例或處理市民投訴、巡查戶外及室內處所及設施，包括污水渠及食肆廚房等。獲安排接受檢測的亦包括綠在區區和社區回收中心的營辦團體，以及負責上門收集廢電器電子產品的WEEE‧PARK營辦商人員。

檢測承辦商將派出經訓練及合資格人員，到環保署指定的四個地點，為相關人員以鼻腔和咽喉合併拭子採樣方式採樣。是次檢測服務由「天資基因檢測中心」負責，預計8月27日完成。

新冠肺炎｜康復者歐遊後再感染 港大專家：輕症者抗體僅存3個月

【19:39】香港大學微生物學系團隊確認，一名本港患者康復歐遊後，二次感染新型肺炎。團隊成員之一，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，患者兩次感染的病毒株基因排序存在明顯差異，當中最明顯的分別是，再感染的病毒株出現D614G突變，即本港第三波疫情流行的病變。他稱，本港不少其他康復者的中和抗體量漸漸下降，其中無病徵或病徵輕微的患者，體內抗體可在康復後3月內消失。他提醒康復者仍需戴口罩及保持個人衞生。

新冠肺炎｜40歲男違檢疫令 港珠澳大橋管制站被截獲 判囚兩周

【19:20】一名獲發強制檢疫令的40歲男子，今年3月擅自離開檢疫地點，於港珠澳大橋管制站被截獲，他因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（24日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。至今共有39人因違反檢疫令被定罪，判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。

全民檢測｜教聯會呼籲全港教職員參與 教協：讓老師自行決定

【17:15】因應本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎疫情，行政長官林鄭月娥上周五（21日）宣布推出「全民檢測（普及社區檢測計劃）」，檢測將在9月1日開展，全港18區都會設檢測點，由專業醫護人員採樣，預計本周起接受網上預約。

教聯會今日（24日）發聲明指，過去曾建議政府為教職員提供免費病毒檢測，保障健康。對教聯會支持政府即將展開的全民自願免費檢測，並呼籲教育工作者積極參與檢測，以保障師生健康，確保校園安全，為日後復課做好準備。

新冠肺炎｜第三波疫情起點 彬記粥麵終重開 用熱水拖地街坊仍怕

【17:45】由6月底至7月初，有13名確診者曾到訪的坪石邨彬記粥麵美食，被視為第三波疫情的起點源頭之一。停業逾40天，彬記昨日（23日）重新開門營業，《香港01》記者今午（24日）進內用餐，並向店員和食客了解餐廳情況。

午膳時間，彬記僅有寥寥數名客人，當中大部份客人是長者街坊，與店員有說有笑。有食客稱，彬記在爆發疫情前「好旺，日日都爆棚」，慨歎從未見過餐廳如此冷清；亦有食客表示彬記的「吉位」比鄰近的連鎖快餐店多，令他感覺安全，不擔心染疫。

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新冠肺炎｜港大團隊證33歲男再感染成全球首例 病毒或持續存在

【17:07】一名已康復的33歲從事IT業男子(#564)，近日從西班牙外遊返港後檢測「復陽」，相隔4個半月後再度確診。港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指，會將IT男當新個案處理，經追查後發現其密切接觸者不多，但提醒如果病人康復後再染疫，有可能沒有病徵，成為社區隱性患者。

新冠肺炎｜康復IT男再確診 發病後長期留家 密切接觸者不多

新冠肺炎｜病人違限聚令告票地址列聯合醫院 警方認寫錯檢控地點

【17:05】網上今日（24日）流傳一張於本月20日發出的599G告票，地點為聯合醫院急症室13號病床，該名市民表示因身體不適哮喘發作到醫院求醫，聲稱被警察尾隨入醫院控以告票。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在者會上澄清，該名病人是由警員陪同求醫。

何婉霞指，一名85歲初步確診女病人，曾於天水圍醫院無負壓的病房急救，正調查是否合乎指引要求。（黃舒慧攝）

【16:46】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報33宗個案，至今累計共77人死亡。同時，仍有526名病人分別在醫管局20間醫院及亞博社區治療設施留醫，27人情況危殆，37人情況嚴重，462人情況穩定。負壓病床數目是1239張，使用率為52%；負壓病房數目是682間，使用率65%。

何續指，1位85歲女病人初步確診，昨日患者由救護車送往天水圍醫院急症室時，需即時插候，隨後轉到屯門深切治療病房，目前情況危殆。當時醫護入員第一時間將病人送入創傷房急救，惟房內並無負壓設施，當局正做追蹤，了解有否按感染控制指引處理個案。

新冠肺炎｜今增9宗確診 張竹君：現做全民檢測可更易截斷傳播鏈

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增9宗‌確‌診‌個‌案‌，個案編號由#4684至#4692。新增個案中，其中2宗為輸入個案，一人為瑞士返港留學生，另一人則為菲傭。本地個案中，3宗涉家人群組或朋友聚會，4宗無源頭。另外，暫有10多宗的初步確診。

張竹君指，今日個案雖回落至個位數，很多時候每日都會有上落，整體趨勢是向下，但以公共衞生角度，疫情仍未算受控。她又指，起碼半數個案無源頭，即社區有隱性患者，現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。

至於近日出現小型爆發的匡智梨木樹宿舍，由於50多名職員為密切接觸者需要檢疫，該宿舍的院友需要其他人照顧，會安排送往亞博隔離。

張竹君指，雖然確診數字回落至個位數，但疫情未算受控。（黃舒慧攝）

全民檢測｜楊超發：500萬指標太高 政府可派超市禮券誘市民參加

【12:05】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 西醫工會會長楊超發在新城電台的節目中表示, 招募協助採樣的醫護人手只有3千，認為政府訂立參與人數目標為500萬的指標太高。他建議社區每10個樣本抽1個出來檢測。

【11:43】消息指，本港今日新增少於10宗新型肺炎確診個案，另有10多宗初步確診個案。是自7月3日以來，相隔51日再錄得單位數增幅。

▼匡智梨木樹宿舍▼

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全民檢測｜許樹昌會參與 何栢良：不懷疑自己是隱形患者 不測試

【10:08】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌，在港台節目《千禧年代》表示，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。

呼吸系統科專科醫生梁子超在同一個節目中則表示，若是自行留深喉唾液樣本，則會鼓勵市民參與，現時市民需除口罩讓醫務人員採樣，他則認為政府需要採取進一步測試；他又提醒，因檢測程序有風險安老院舍的院友、職員不應參加全民測試。

全民檢測｜梁子超：全民檢測最多減三分一傳播鏈 無法代防疫措施

【09:46】當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（24日）在港台節目《千禧年代》中表示，新冠肺炎有較長的潛伏期，即使在一周內做完檢測，最多都只能將活性傳播鏈減少三分之一，全民檢測無法取代現行的防疫措施。

新冠肺炎｜薛永恆：港版健康碼設置追蹤功能不切實際 諗都無諗過

【09:03】港府早前與內地及澳門政府研究安排，預計推出「健康碼」，進一步恢復粵港澳經貿合作，惟香港疫情爆發未能實行。創新及科技局長薛永恒今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，港版健康碼只是為了過關使用，認為設追蹤功能是「不設實際」，用作出入公眾場所更是「諗都無諗過」。

▼跨政府部門荃灣聯合行動執行限聚令▼

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▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

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幟哥專訪系列：

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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▼高危群組檢測▼

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▼中山體育館臨時實驗室▼

▼內地核酸支援隊 視察中山紀念公園臨時實驗室▼

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