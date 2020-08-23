新冠肺炎｜半日不足10宗初步確診個案　張竹君：係一級級落

本港新冠肺炎於7月爆發第三波疫情，曾經出現多日「破百」確診個案，近日疫情開始回落，衞生署今日（23日）公布錄得25宗確診，是連續21日「雙位數」，初步確診更錄得10宗以下，創第三波疫情以來的新低。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上形容，個案數字雖然開始下降，但形容是「係一級級落」，「速度不算好快」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，個案數字雖然開始下降，「係一級級落」，但速度不算好快。（盧翊銘攝）

少於10宗初步確診

衞生防護中心公布，本港今日新增25宗新型肺炎確診個案，當中11宗與之前個案有關連，8宗源頭未明，同日錄得少於10宗初步確診個案。張竹君指近日確診數字有所回落，但數速度不算太快，「係一級級咁落。」

葵青貨櫃碼頭群組再增一人確診，累計逾70人，新增患者是貨櫃車司機，住慈雲山，7月底接受檢測時呈陰性，至近日再接受檢測呈陽性。另外，匡智梨木樹宿舍增三員工確診，料屬小型爆發，全院院友及員工須檢疫，中心估計或因院舍人士難戴好口罩有關。

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6宗輸入個案

東區內科病房一名44歲印傭昨日初步確診，她7月底因白血病入院接受治療，曾兩次檢測病毒呈陰性，昨日再檢測時證實呈陽性。該印傭曾入住的兩個病房共52人，將被列為緊密接觸者，須隔離檢疫。當局追查後發現，印傭的同住僱主原來一早確診，張竹君指當時已向該印傭下達檢疫令，惟因溝通問題，出現「甩漏」，遂未有及時將該印傭送往檢疫。

另外，今日錄得6宗輸入個案，其中第4659號患者從孟加拉返港，另外第4666號患者馬來西亞來港貨船的船員，同船之前先後有8人確診需在海上檢疫，因最新的確診個案，該船隻須檢疫多14日。另有3名患者由印度返港，編號是4673至4675，他們是一家人，於8月11日乘坐印航AI310返港，該航班早前已有另一個案確診。

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