新冠肺炎｜港男二次感染　港大杜啟泓：憂即使群體免疫亦無用

本港一名新冠病毒確診患者康復後四個月再驗出病毒，港大微生物學系研究證實他兩次的病毒株基因排序明顯不同，是全球首宗二次感染病例。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今日（25日）在港台節目《千禧年代》上表示，這代表康復者未必終身免疫， 屬於第二次感染。他擔心群體免疫或許無用，即使有抗體，仍然會再次感染。

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兩組病毒屬不同分支 非「復陽」

杜啟泓指，比較患者兩次感染的病毒基因，屬不同分支，有24處不同地方，是完全不同的病毒，並非患者首次感染後的殘留病毒，可以證明是二次感染，而不是「復陽」。他說第一次感染時患者有咳嗽等病徵，與本港3、4月出現的病毒最相似，而第二次感染時屬於無病症，病毒含量較低，比較似歐洲在7、8月出現的病毒特徵。

杜啟泓（左三）為袁國勇團隊成員。（資料圖片 / 林若勤攝）

二次感染幾乎找不到抗體 病毒量高具傳染性

杜啟泓指，一開始在患者身上幾乎驗不到有病毒抗體，但他再次入院後幾日就再次驗到病毒抗體，亦可以證明患者是二次感染，同時患者病毒數量並不低，可以具有傳染性。他說會擔心群體免疫無用，即使出現抗體，仍會被感染，惟現時不知道疫苗成效如何，或需要根據抗體持續時間決定接種頻率。