新冠肺炎｜85歲女士送天水圍醫院後初確診　4醫護須隔離14日

本港新冠肺炎疫情持續，天水圍醫院今日（24日）公布，一名84歲女病人昨日（23日）傍晚因氣促送院，送抵急症室後於急救房接受急救，病人經檢測後其新冠肺炎病毒檢測呈陽性，她現時情況危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。 院方隨即展開感染控制追蹤，發現有4名急症室人員包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理未有穿着合適的個人防護裝備，因而被界定為密切接觸者，需送往接受14日隔離檢疫；另外有5名曾接觸病人的職員，亦需進行28日醫學監察。

一名84歲女病人昨日（23日）因氣促送往天水圍醫院，病人檢測結果對新冠肺炎呈陽性，有5名醫護人員因沒穿合適保護身須檢疫隔離14日。（資料圖片）

天水圍醫院發言人表示，一名84歲女病人昨日傍晚因為氣促，由家人召喚救護車送院。病人血液含氧量偏低，情況危急，需要用高濃度氧氣。病人抵達醫院的急症室時，醫護人員初步評估其感染風險後，安排她進入其中一間急救房接受急救，並為病人插喉協助呼吸。

留醫屯門醫院ICU

病人轉送深切治療部之後接受不同的檢測，其中新型冠狀病毒的初步化驗結果呈陽性。她現時情況危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。

醫方指出，得知病人初步確診後，隨即展開感染控制追蹤。有4名急症室人員包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理為病人進行高風險程序時，未有穿着合適的個人防護裝備，所以被界定為密切接觸者，需送往檢疫中心接受14日隔離檢疫。

另有5職需28日醫學監察

另外有5名曾與這名病人接觸的職員，需進行28日醫學監察，每日量度體溫及留取樣本檢測。病人接受急救的急救房為正氣壓設定，院方檢視過當時的紀錄，確認當時急救房外沒有其他病人或職員逗留，所以沒有人因此被列為密切接觸者。

有關急救房已進行徹底清潔消毒，院方會密切監察職員的健康情況。天水圍醫院急症室有3間急救房，兩間為正壓設定，另一間為負壓設定。院方會檢討相關評估及選用急救房的安排，並再次提醒同事即使情況危急，為病人進行急救時，都務必按照指引穿着適合的個人防護裝備。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼