新冠肺炎｜康復IT男外遊返港後檢測呈陽性　港大專家：或二次感染

衞生防護中心今日（17日）公布，一名早於4月康復的新型冠狀病毒肺炎患者，本月6至15 日經英國到西班牙旅行，返港後接受測試再對病毒呈陽性。 港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指，該病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。團隊將透過基因測序對比病人的樣本，以確定是否首現二次感染個案。

當局在疫情記者會公布，有一名康復者外遊返港後再對病毒呈陽性。（盧翊銘攝）

本港第564號新型肺炎患者、33歲男子於3月底確診，入住威爾斯親王醫院治療，期間連續兩次測試對病毒呈陰性，於4月15日出院。他於本月6日至15日經英國倫敦到西班牙旅行，返港後接受病毒測試，結果再對病毒呈陽性。

輕症個案患者康復後 抗體水平料較低

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，該病人有可能屬二次感染，又稱若病人第一次感染的症狀較輕微，即使產生到抗體，數量亦可能較少，抗體水平亦會於4個月後下跌。

他稱會為該個案做病毒基因排序測試，比較病人於三月時以及最新的樣本，以了解病人的感染情況。據他所知海外暫未有文獻紀錄二次感染的個案。

新冠病毒是單鏈RNA病毒，變異頻繁，孔繁毅提到，變異會影響免疫力，亦可能增加再度感染的風險。而由於病毒變異不斷，孔估計，新冠病毒有可能如流感一樣，人類或需定期接種有效疫苗，才可有效抵抗病毒。

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港大內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

據衞生防護中心及醫院管理局代表在疫情記者會上透露，該名患者最新的CT值（病毒值，數值愈大、病人病毒量愈少）為23至25，屬「唔太高又唔太低」水平，病人目前已入住亞洲國際博覽館內的社區治療設施，將交由專家做相應測試。