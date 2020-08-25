DSE｜戴德正：取消校本評核不應一刀切　中一生先回校見同學老師

第三波疫情影響下屆中學文憑試考生備試。據了解，考試及評核局將會作出多項改動，並有初步方案，包括將開考日期押後至明年4月底，讓考生能有更多時間備試，亦會取消中、英文科口試，及建議取消大部分科目的校本評核（SBA）。 灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正認為取消校本評核不應一刀切，口試亦可以個人演講方式進行。另外至於開學安排，他則指或讓中一新生回校，見了老師之後再安排網上授課。

有中學在本月接獲當局的諮詢文件，當中提及研究取消2021年中學文憑試（DSE）中文科卷四說話卷及校本評核。（資料圖片）

戴德正指，教育局正和教育界議員商議來下屆文憑試的安排，惟自己未有份參與，不過他指許多改動無可厚非，不過希望不要一刀切。他舉例，不少學校已經做好校本考核，並非中六才做，認為可以讓能提交的學校提交。而口試方面，他則表示或可以以個人演講方式進行，無需以小組模式進行。

至於明年文憑試中文科刪去《岳陽樓記》和《六國論》兩篇範文的安排，他說範文今年已經考過，如今刪除代表明年不會再考，或許只是今年安排，但他認為或應該儘早公布再下一年的安排，讓之後的考生也提前做好準備。

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受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，9月新學年續禁止面授課堂兼需「網上開學」。至於9月份開學的安排，戴則表示或會在保持社交距離的前提下，讓中一學生先回到學校，見到老師之後再進行網上授課。