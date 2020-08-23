01獨家｜當局研取消來年DSE中文口試及校本評核　縮範文考核範圍

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，9月新學年續禁止面授課堂兼需「網上開學」，連帶影響應屆中六學生的教學進度。 有中文科教師向《香港01》表示，其中學在本月接獲當局的諮詢文件，當中提及研究取消2021年中學文憑試（DSE）中文科卷四說話卷，以及中文科校本評核；閱讀卷則研究收窄指定篇章的考核範範圍，包括不會考核今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》；寫作卷及聆聽綜合卷維持不變。據知上述計劃仍在收集意見階段，仍待教育局及考評局決定。 教育局回覆指，正與考評局研究不同的方案。考評局回覆指，正與學界商討及制定合適方案，以交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

當局研究收窄2021年中文科閱讀卷範文考核範範圍，包括不會考核今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》。（資料圖片）

取消說話卷無可厚非 閱讀卷範圍收窄「可溫少兩篇」

教協理事、中文科教師王美琪證實，當局於本月曾向中學發諮詢文件，收集學校對調整來年文憑試中文科考核的意見。該文件提出，中文科卷一閱讀卷研究收窄俗稱範文的指定篇章考核範範圍，包括不會考核今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》。王美琪表示，文件中提及上述兩篇範文曾於2020年的試卷中出題，分別佔7分及5分。

卷二寫作卷及卷三聆聽綜合卷，諮詢文件建議維持不變。至於卷四說話能力考核，當局建議參考2020年的做法，2021年的中文科將取消該卷別；同時建議取消中文科校本評核。

王美琪認為，閱讀卷範文收窄考核範圍，「學生可以溫少兩篇，有好過無。」對於取消說話卷的做法，王認為，學生在過去逾8個月幾乎都沒有回校上課，同時充滿變數，遑論能「面對面」練習說話卷，因此理解當局的考慮，形容取消該卷是無可厚非。

有中學在本月接獲當局的諮詢文件，當中提及研究取消2021年中學文憑試（DSE）中文科卷四說話卷及校本評核。（資料圖片）

長遠需保留說話卷 惟需改變考核形式

然而，王美琪認為，長遠來說中文科仍需保留說話卷，但考核形式必須改變。她認為，現行說話能力考核模式十分機械化，不能考核學生的實際能力。

至於取消校本評核，王則指出，較早前當局已宣布中文科校本評核「二變一」，她估計大部分學校目前正準備呈交該項分數，甚至已準備就緒，不明白為何當局還要取消該卷別的分數。但她補充，難以評估取消校本評核的影響，過往該分數會經當局調整，亦不會在成績單中顯示。

總括而言，王美琪認為，若當局落實相關改動，情況會與今年的中文科考核模式類近，整科的分數重心落在閱讀卷及寫作卷，有利該兩項能力較出色學生；惟對依靠說話能力「拉分」的學生來說，則較為輸蝕。

王美琪指出，學生在過去逾8個月幾乎都沒有回校上課，同時充滿變數，遑論能「面對面」練習說話卷，因此理解當局的考慮，形容取消該卷是無可厚非。（資料圖片）

教育局、考評局：正研究不同方案

教育局回覆指，當局和社會人士都非常關心疫情對來屆中六學生在學習及考評方面的影響，教育局正與考評局研究不同的方案。如有決定，考評局會盡快公布。

考評局回覆指，正與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案以交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

教育局局長楊潤雄於8月初表示，將研究調整明年DSE考試時間表及考試範圍，或會減少必修題，將由考評局決定。考評局秘書長蘇國生於今年7月21日的記者會中表示，考慮到今年教學受疫情影響，停課多時，考評局決定在14科有設校本評核的科目中，其中10科可減省呈交的次數或內容；至於餘下4科，因只有一次或一份校本評核，無法再減。