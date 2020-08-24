DSE｜考評局：學校反映難完成所有課程及校本評核　9月初公布方案

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，據悉當局正研究取消2021年中學文憑試（DSE）中文科卷四說話卷，以及中文科校本評核；閱讀卷則研究收窄指定篇章的考核範範圍，包括不會考核今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》。 考評局今日（24日）表示，受疫情及停課影響，接到學校反映應考2021年文憑試的學生，將難以及時完成各科所有課程及校本評核。考評局就此進一步審視來年文憑試與校本評核的整體安排，現仍與學界商討以制定合適方案，交予公開考試委員會審議，預計最快於9月初向學校公布有關安排。

考評局8月24日表示，接到學校反映應考2021年文憑試的學生，將難以及時完成各科所有課程及校本評核。考評局預計最快於9月初向學校公布有關安排。

《香港01》昨日報道，部分中學在本月接獲當局的諮詢文件，當中提及研究取消2021年DSE中文科卷四說話卷，以及中文科校本評核；閱讀卷則研究收窄指定篇章的考核範範圍，包括不會考核今年已出題的《六國論》及《岳陽樓記》；寫作卷及聆聽綜合卷維持不變。據知，上述計劃仍在收集意見階段，仍待教育局及考評局決定。

教育局昨日回覆指，正與考評局研究不同的方案。教育局局長楊潤雄於8月初表示，將研究調整明年DSE考試時間表及考試範圍，或會減少必修題，將由考評局決定。