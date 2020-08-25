新冠肺炎｜書展延至12月16至22日舉行　貿發局：開幕前一周再評估

原訂於7月舉行的書展，由於爆發第三波疫情，貿發局於開幕兩日前宣布煞停書展，連同另外三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日全部延期舉行。據了解，貿發局今日（25日）向參展商發信，提到決定將書展延至12月16日至22日舉行，開幕一星期前亦會作最後評估和通知。

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貿發局早前就書展展期延後一事，向參展商收集意見，結果有過半數展商希望主辦單位，在疫情容許情況下，於年底前重辦書展。局方今日向參展商發電郵，稱經商討後，決定將第31屆香港書展，及當中的香港運動消閒博覽，延至12月16日至22日，於灣仔香港會議展覽中心舉行，並重新開展和項籌備工作，參展商需在9月7日或之前，回覆參展意願。

電郵內又提到，吸收了7月的經驗，明白疫情存在變數，正籌備「線上線下雙軌推廣平台」，又改善了書展網上平台的版面及功能。局方表示，會在新展期前一個月，即11月16日，按實際情況再審視會否如期進行。若書展如期進行，會於開幕一星期前，即12月9日，作最後評估和通知，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。

據了解，貿發局今日（25日）向參展商發信，提到決定將書展延至12月16日至22日舉行。（資料圖片）

「2020香港書展關注組」發言人、CUP媒體出版經理陶培康指，上次書展「急煞停」，公司損失約10萬元，「有行家甚至損失幾十萬，過百萬都有」。根據最新安排，貿發局將在書展前一周作最後評估，他認為安排較上次妥當，但直言若決定參加，很多事情需由現時開始籌備，尤其是訂書、裝飾，「擔心又係白費心機，大家都唔安心」，希望局方可宣布更多書展詳情。