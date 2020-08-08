新冠肺炎｜貿發局研12月復辦書展　張竹君：疫情未過　難預計情況

新冠肺炎第三波疫情仍嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增69宗確診個案。原定7月中舉行的香港書展，因疫情煞停，據了解，貿易發展局正研究於今年12月復辦。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）在疫情記者會上稱，由於今波疫情仍未過，難預計之後情況。

據了解，書展擬於12月復辦。（資料圖片）

對於書展擬於今年12月復辦，張竹君今日被問及若於4個月後復辦書展是否合適，她指由於今波疫情仍未過，難以預計將來情況。

原訂於7月舉行的書展，由於爆發第三波疫情，貿發局於開幕兩日前宣布煞停書展，連同另外三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日全部延期舉行。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指由於今波疫情仍未過，難以預計將來情況。（高仲明攝）

對於近日確診數字有下跌，張竹君指數字雖有回落，但仍然很高；加上現時仍有新個案，若有超級傳播者，隨時會再傳播，她又指若鬆懈可能會升至過千宗。

她指，確診宗數回落速度慢，可能與市民的社交距離意識不足夠有關。她呼籲市民於周末要保持社交距離，並提醒家人外傭若需要外出，亦要保持社交距離。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼