新冠肺炎｜往來慈雲山37M小巴　所有司機結果陰性　今再加強消毒

本港新冠肺炎第三波疫情在慈雲山嚴重，有多宗確診個案，民建聯今天（25日）在黃大仙有消毒來往慈雲山小巴的行動，以及派發防疫物資予小巴司機。小巴營運商代表指疫情下生意大減，希望政府資助業界。該條小巴線站長李先生表示，大部分小巴司機上周已完成病毒檢測，並表示暫時未必會參與即將開展的全民檢測。

慈雲山是第三波疫情的重災區之一，有多個群組感染，來往慈雲山和黃大仙的37M小巴為慈雲山居民主要的公共交通，民建聯今天在黃大仙小巴站消毒來往慈雲山小巴，以及派發防疫面罩等物資予小巴司機。

民建聯請消毒公司加強消毒，為小巴噴發防菌塗層。（梁鵬威攝）

該條小巴線站長李先生表示，上星期駕駛約50輛小巴，共96名司機已完成衞生署的病毒檢測，全部結果呈陰性，在8月初亦有個別司機去參與為運輸業提供的自願免費病毒檢測。

對於下月政府開展全民檢測，他指出有司機認為不久之前檢驗過，加上沒有病徵暫時不會參與全民檢測，也有小巴司機說每天接觸至少400名客人，擔心中招，為求安心會做全民檢測。李先生表示會視乎疫情發展考慮是否強制安排司機再檢測，但以目前確診個案不多情況而言，短期內應該不會有此打算。

民建聯副秘書長黎榮浩指出，為免疫情死灰復燃，要持續做好衛生，包括清潔消毒交通工具。民建聯立法會議員柯創盛表示，有居民反映自慈雲山疫情擴散以來，對於出外經常乘搭的小巴信心甚低，故聯同小巴和消毒公司加強消毒，為小巴噴發防菌塗層。

小巴營運商代表馬先生指出小巴線共50多輛車，生意在第二波疫情時候跌幅是五成，而受第三波疫情影響，生意則跌了七至八成。他說大部分小巴司機是長者，有家人擔心他們工作時受感染風險高，甚至有司機不敢開工。馬先生表示，政府呼籲市民減少出行，可配合防疫工作控制疫情，但運輸業首當其衝，生意大受打擊，希望防疫抗疫基金可以資助業界。

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