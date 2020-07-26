新冠肺炎｜免費病毒檢測周一起擴至小巴司機　紅巴及綠巴均受惠

因應新型冠狀病毒肺炎在本地的發展，政府早前宣布為的士司機做免費病毒檢測，運輸署公布自明日（27日）起，免費檢測服務將擴展至公共小巴司機，紅色及綠色小巴司機均受惠，明日起可預約檢測。 為方便於大嶼山工作的司機，當局會於本周三及周四（29及30日），於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心。運輸署又透露，截至7月25日，已有逾一萬名的士司機登記接受檢測，並已為其中8,280人採集樣本化驗。

運輸署表示，由明日起，新冠病毒檢測服務將由的士司機，擴展至包括綠色小巴和紅色小巴的小巴司機。另外，政府將於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，該採集中心會於7月29日上午及30日下午開放使用，方便在大嶼山營運的司機。至於現有的4個樣本採集中心會繼續開放至8月1日。

周一早上11時起可電話登記做檢測

持有有效香港居民身份證及的士或公共小巴司機證人士，須使用電話熱線1836168登記，公共小巴司機可於7月27日上午11時起登記，往後日子的登記時間為每日上午9時至晚上9時，新設的採集中心亦將於明日起開始接受預約。當局強調，檢測屬自願性質，費用全免，而登記熱線不會提供即日預約服務。

運輸署續指，電話預約服務中心當值人員，會登記司機姓名、身份證號碼、的士或小巴司機證編號及聯絡電話。成功登記後，司機會獲發電話短訊，確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。司機接受檢測時，須出示有效香港居民身份證，及的士或小巴司機證核實身份。檢測承辦商的當值人員會為他們採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。檢測承辦商不會備存司機個人資料，若結果呈陽性，承辦商會將樣本序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或小巴司機的資料，轉交衞生防護中心跟進。

運輸署稱，免費檢測服務將為每名的士或小巴司機提供一次檢測，將會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心數目。如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。截至7月25日，運輸署共收到約10,600名的士司機登記，已採集的樣本約有8,280個。