保就業｜有酒店餐飲業僱主以低薪換走員工　工聯會倡設失業援助金

新冠肺炎疫情近日有所改善，感染人數亦持續下降，但政府只有限度放寬限聚政策，仍不足以振興酒店及餐飲業。酒店及餐飲從業員協會今（25日）召開記者會發佈問卷調查結果，並促請政府改善保就業條款以加強保障停業和失業人士。

梁靜雯指酒店員工和前線醫護面對相同的感染危險。（林芷童攝）

協會秘書長葉柳青指他們於8月15至21日進行了「保就業2.0問題調查」，收集到1081位從業員回覆，當中超過六成受訪者處於失業、開工不足或正在放無薪期的情況；即使公司有申請到保就業補貼，僱員都不知道自己能否受惠。「有部分僱主會『走精面』，只要保證受惠人頭相同，他們會解僱原先的員工，再以低價請他人。」

而酒店業的員工所面對的感染風險亦高，協會總幹事梁靜雯指，有部分客人是自行進行檢疫，為保障家人安全，他們選擇到酒店居住，可能出現隱形病人因導致員工感染。「他們（酒店員工）所面對的危險性和前線醫護人員是相近的」而在調查中，有五成受訪者指其公司沒有足夠的防疫裝備，如口罩、手套等，不只增加傳播率，更令員工產生心理壓力。

工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組副召集人丘耀誠指，有僱員被迫出半糧，更有公司在派發花紅前解僱員工以減少支出。工聯會因而提出4個建議，希望政府在短期內向失業人士發放為期6個月、上限9000元的現金津貼，並研究設立「失業援助金」；其次向前線員工發放1萬元的一次性津貼作為支援和鼓勵；最後為保就業計劃加上實名制，限制僱主「走精面」，以低價請新同事。

從事酒店及宴會的侍應習先生（化名）稱自己多年來都以「炒散」形式工作，在是次疫情間已被迫停工7個月。「我們真是手停口停，現在只能靠積蓄生活。」對他而言，保就業計劃就是觸不到的葡萄，因沒有固定僱主和收入，所以未能受惠，希望政府可多關注他們，保就業又能救失業。

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