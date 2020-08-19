新冠肺炎｜失業率回落　餐飲酒店建造仍是重災區　HR：搵工仍不易

政府今日（19日）公布失業率最新數字，5月至7月的失業率稍跌至6.1%，終止了連續9個移動3個月期間的升勢，惟零售、住宿、餐飲及建造業的失業率仍在高位。 有酒店及餐飲業工會表示，失業率數字回落或是政府保就業計劃的作用，但行業仍是重災區，不少前線員工仍然被放無薪假。資深人力資源顧問周綺萍則表示，數字只反映了5月到7月的情況，然而疫情是在7月底才開始大規模爆發，相信下一期的失業率仍然會上升。她表示就業市場仍然不樂觀，打工仔及老闆都有猶豫，搵工仍不易，雖然現在行業內都在期盼防疫抗疫基金3.0，包括保就業第三期，惟希望政府可以補上早前政策內的漏洞，「其實大家想要有工開，而不是想要資助！」

浸大財務及決策學系副教授麥萃才分析，失業率數字回落，一方面是政府在5月至7月放寬限聚令，使社會經濟活動復甦，另一方面是保就業起到成效，不過個別行業仍然失業率高企。他說未來失業率數字仍有上升壓力，除了本港疫情之外，亦可能受中美關係的影響。

建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。香港建造業總工會扎鐵職工會理事黎鉅輝表示行業內仍然有半數的工人沒有工開，狀況嚴重。他表示，建造業許多工人是「抄散」，不是保就業可以惠及的對象，而保就業計劃第二期將65歲以上有強積金戶口的人士納入，他說建造業仍然有許多長者「無份拎，唔係好公平。」

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

酒店、餐飲仍是重災區 打工仔想要有工開

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，當下酒店和餐飲業仍然是重災區，不少員工仍然被迫放無薪假，或者打折出糧，收入較以往少了許多。她說失業率總體數字回落，或者是政府保就業計劃的效果，「但效果好微」，餐飲業仍然受到限聚令、停晚市等措施影響，「有啲真係捱唔住，得返一、兩成生意，索性執笠。」

她說，現在行業內都在期盼防疫抗疫基金3.0，包括保就業第三期，惟希望政府可以補上早前政策內的漏洞，「其實大家想要有工開，而不是想要資助！」

資深人力資源顧問周綺萍表示當下就業形勢仍然不好。（資料圖片/林若勤攝）

資深人力：許多職位仍被凍結 搵工仍不易

資深人力資源顧問周綺萍表示，數字雖然有回落，但是只反映了5月至7月的水平，當時政府放寬了限聚令，經濟活動較為活躍，加上保就業計劃的幫助，失業率有所回落十分正常。她認為，未來失業率有機會還會上升，而就業市場也不見得恢復樂觀，一方面原本打算辭職的人不敢輕舉妄動，另一方面很多公司正實行在家工作，請人也有困難，「大家都有猶豫，好多職位都會暫時凍結。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼