新冠肺炎｜美容院重開、堂食延至9時　黃傑龍︰瀕死邊緣嘅救命符

本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）表示，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時，不過維持每桌二人的安排，而且容納人數不可多於上限的一半；美容院亦有條件重開，但大部分情況需佩戴口罩。 叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，目前的生意額為正常營業時間的三成，相信措施實施後可提升至五成。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則認為未必所有食肆能受惠，因部分食肆如火鍋店、串燒店等，顧客用餐時間或烹調時間較長。香港美容業總會創會主席葉世雄則表示，美容院重開是遲來的好消息，「只要開得返，我哋就有辦法求生。」

黃傑龍透露，目前的生意額為正常時間的三成，相信措施放寬後可提升至五成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

黃傑龍︰相信生意額可提升至原來的五成

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，在長達逾40日的禁令下，整個飲食業界已無力支撐，陷入瀕死邊緣，指堂食時間延長3小時是一枚「救命符」。他透露，目前的生意額為正常營業時間的三成，相信措施實施後可提升至五成，雖然無法轉虧為盈，但能拖延食肆倒閉之日，堅持至下次補貼。「就算多一個鐘都做住先，起碼吊命時間都長啲。」

黃亦透露，餐飲業6個商會昨日已聯同其他業界，如酒吧、卡啦OK等，向政務司司長表達意見。他認為，政府以法例規管食肆的營業時間，讓市民保持社交距離，而業界為社會抗疫付出犧牲，獲得補貼為合理。但他坦言，沒資格與政府談判，期望政府能繼續放寬措施，如每枱的人數上限、營業時間延長至11時等。

林瑞華表示，部分食肆如火鍋店、串燒店等，就餐時間或烹調時間較長，而香港有不少市民於晚上7時後下班，認為食肆未能受惠。（資料圖片／余俊亮攝）

林瑞華︰部分市民晚上7時後下班 食肆未能受惠

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，部分食肆如火鍋店、串燒店等，顧客就餐時間或烹調時間較長，而香港有不少市民於晚上7時後下班，認為食肆未能受惠，「可能政府慣咗五、六點放工啦，其實好多市民都七點幾先放工。」他又指，措施讓食肆陷入兩難，因人手和食材需重新計算，建議政府放寬至晚上12時宵夜時段。

葉世雄表示，新措施是遲來的好消息，「只要開得返，我哋就有辦法求生。」（資料圖片／江智騫攝）

葉世雄︰開得返就有辦法求生

除了食肆堂食時間放寬至9時外，政府亦批准美容院再次開放。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，新措施是遲來的好消息，「只要開得返，我哋就有辦法求生。」他解釋，美容業界不同於飲食業「數人頭」，以預繳及套票的方式經營，即使周五重開後，亦須先清償早前停業後累積的套票服務，才能獲得新的收入，指「愈早重開愈有利」。

葉續指，雖然美容院獲批准重開，但十分擔心疫情會再次爆發，認為政府不應「一刀切」禁止營業，稱美容院亦可有限度營業，如使用的房間不可多於一半等。他又指，第三波疫情主要來自其他群組，美容業未錄得感染個案，對業界被要求停業感到無辜。他認為，疫情已成為常態，建議若出現新的個案，政府可要求相關店舖清洗及關閉，無須牽連至整個行業。