新冠肺炎｜美容院或首輪重開　與張建宗商指引　美甲設隔板

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美容業等多個行業已停業個多月。特首林鄭月娥昨日（21日）表示，正商討首階段放寬防疫措施，料會先恢復食肆晚市堂食，以及有限度重開美容院、戲院和運動場所。惟她強調未來一周是關鍵，會視乎疫情決定。 有美容業人士透露，日前與政務司司長張建宗會面，提及業界計劃重開後會採取多項防疫措施，包括美甲師與客人之間加設隔板，開洞口讓客人伸手美甲；只接待已預約客人，從而分隔開客人到店的時間等，而張建宗亦認同做法。美容業人士又指，張建宗於會上鼓勵美容從業員參與全民檢測，並透露第三輪「防疫抗疫基金」中，美容業「一定會有份」。

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香港美容業總會創會主席葉世雄表示，周四（20日）曾與張建宗會面，他鼓勵美容業從業員進行檢測；業界亦正考慮要求所有從業員接受自願病毒檢測，為日後重開美容院做準備。然而檢測模式仍未決定，「或者參考之前政府為的士司機做檢測，不過都要再商討」。

葉又指，張建宗會上同意要盡快重開美容院，並透露第三輪防疫抗疫基金中，會包括美容業界，惟具體細節要再由其他部門商討。另外，美容院亦會是首輪重開的行業，張建宗雖未有具體說明「有限度重開」的細節，葉估計首批可重開的為客人可戴口罩進行的服務，如按摩、纖體等工作。

葉世雄續稱，業界正製訂防疫措施，為重開做準備。措施包括美甲師與客人之間加設隔板；只服務預約客人，將客人到店時間分隔開，「客人唔會遇見其他客人」；另外，一位客人只會由一位美容師服務，而房間亦會確保只有兩人。

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停開個多月，葉世雄坦言業界已損失約20億元，「夏天係纖體旺季，今年無晒生意」。從業員方面，因有「保就業計劃」，故未有太大流失，他又希望政府在第三輪防疫抗疫基金中可「鬆手啲」

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳就估計，美容院最快9月重開。業界進行檢測方面，她指張建宗會面時鼓勵業界人士參與9月的全民檢測，「因為我哋都係前線人士」。許個人亦營辦美容院，她指會要求員工全部進行檢測並有陰性結果，才可上班。