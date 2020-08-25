新冠肺炎｜周五起放寬晚市堂食　食肆望能追生意冀回升一至三成

食肆晚市禁堂食等措施原定今日屆滿，食物及衞生局局長陳肇始今天（25日）公布有關措施將延長兩天，但本周五起放寬堂食至晚上9時。 有食肆表示放寬晚市堂食預料會令生意好轉，但持較保守態度，有待觀察才決定增購食材，又不排除會比原本營業時間做多一小時生意至9時，幫補生意額。

禁止晚市堂食措施實行超過一個月，灣仔粉麵店表示生意跌了至少三分一。（陳家怡攝）

食衞局局長陳肇始公布晚市禁堂食等防疫措施延長兩天至本周四，除非疫情有突發性逆轉，政府將逐步放寬有關措施，本周五起延長食肆堂食至晚上9時。戲院、美容院和較少身體接觸的戶外運動場所可有條件重開，以及容許市民在郊野公園不戴口罩。陳肇始表示考慮措施時平衡市民的需要，包括上夜班的市民需外出用膳。

現時有客人晚上「無地方落腳」，自取外賣在附近公園用餐。（陳家怡攝）

有待觀察才決定會否增加食材入貨

禁止晚市堂食措施實行超過一個月，灣仔粉麵店「車仔麵之家」的蔡小姐表示生意跌了至少三分之一，預料放寬規例應該令生意有好轉，但有待觀察才決定會否增加食材入貨，強調每天入貨須保持食材新鮮。她表示延長堂食三小時生意或會改善，但持保守態度，因為堂食限制嚴謹，每枱以往坐6至8人，但現時每枱只能坐少於一半客人。

專家建議食肆安裝通風設備 店主：改系統要幾錢？

原本粉麵店營業時間為早上8時至晚上8時，現時有客人晚上「無地方落腳」，自取外賣在附近公園用餐。政府將放寬堂食至晚上9時，她說粉麵店也有可能多做一個小時生意，因為「而家個生意額追唔到」。防疫措施方面，她說每個小時會清潔餐桌，員工須戴口罩和手套工作。但對於有專家建議食肆安裝通風設備，以增加換氣次數，她指出成本高昂很難做到，「改一個通風系統要幾錢」。

粉麵店每枱以往坐六至八人，但現時每枱只能坐少於一半客人。（陳家怡攝）

同樣位於灣仔的日式餐廳「餃餃餃子」的程先生估計放寬措施後生意會有所增長，客人「起碼有得坐」。他指出，午市客人主要是打工仔，晚市則是外籍遊客，但這一個月人流少了約五成，因為附近上班公務員在家工作，鄰近的酒吧晚上亦較靜。

餐廳現時在晚上6時禁堂食後仍提供外賣至9時，程先生表示有客人外賣食物在車上或附近公園進食，也有客人誤會餐廳像疫情出現前般營業至晚上約11時，結果來到「摸門釘」。他表示近月以外賣平台訂單數量比以前一、兩張訂單多，達五至六張，但不夠幫補，只是「唔會蝕咁多」。

日式餐廳的程先生估計放寬措施後生意會有所增長，客人「起碼有得坐」。（陳家怡攝）

程先生認為難以估計放寬堂食後生意情況，暫時不會在這幾天添購食材。原來餐廳共五至六個員工，現時減少兩人上班。被問到會否重新安排休假員工上班，他指出部份員工可能已另覓工作。他又說餐廳會盡量消毒，維持為客人量體溫等措施。

旺角商戶期望增晚市生意增

於食肆雲立的旺角區，經營主打蛋包飯餐廳的負責人梁先生指，得悉可重開晚市亦沒有感到很興奮。他認為重開晚市後客人會集中在晚上7時至8時光顧，「太忙都應付唔到生意，客人如果排喺外面企晒喺度都有風險，不如放寬長啲，大家可以坐鬆啲」。對於重開後會否對生意有大幫助，梁先生指近個多月生意已損失80%，重開晚市後或可回升10%至20%，「都係有虧損，好難捱」。

梁先生希望政府可盡快放寬晚市開放時間，「細菌唔會話限喺幾個鐘頭就唔出現，拉長時間人流少反而好啲」。他又坦言，近個多月對生意打壓十分沉重，「試過晚上6點之後得一個餐，其實開唔開都得」。

同樣位於旺角的茶餐廳負責人張先生直言，政府只放寬晚市至晚上9時措施「多餘」，質疑「6點到9點都放得，點解唔放長啲？即係6點至9點無事，9點之後先會有事？」他又指暫停晚市的個多月來，生意比平時少一半，單靠外賣亦無法維持，故希望重開晚市後，生意可回升20%至30%。