新冠肺炎｜九龍西醫院兩員工初步確診　屯門北區醫院負壓系統故障

新冠肺炎疫情持續，政府今日（25 日）的疫情記者會中公布，截至今日凌‌晨‌零‌時 ，‌新‌增19宗‌確‌診‌個‌案‌，另有20多宗初步確診。初步確診病人中有兩名為醫護，分別為60歲瑪嘉烈醫院急症室運作助理；以及一名46歲九龍西聯網非緊急救護車運作助理。另有3名醫護因曾與初步確診醫護用餐，須隔離檢疫。 另外，屯門醫院及北區醫院的負壓系統先後故障停運。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，經評估後認為兩宗事故的感染風險不高，強調有為負壓系統檢驗，而未來會繼續與機電工程署合作，希望確保系統運作正常。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日初步確診的20多宗個案中，有兩宗公院醫護個案。(盧翊銘攝)

60歲瑪嘉烈急症室運作助理初確診



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日初步確診的20多宗個案中，有兩宗公院醫護個案。其中一人為60歲瑪嘉烈醫院急症室運作助理，她最後在8月22日上班，下班後感不適前往急症室求醫，昨晚（24日）留深喉樣本後初步確診，需入院治療。該女助理的主責運送病人，如將需入院的急症室病人送上病房，當局正追蹤其確診前情況，由於該助理及其同事在上班時均有合適裝備，相信「其他人因此感染機會相對機會低」。

46歲九龍西非緊急救護車運作助理初確診 3同事須隔離檢疫

至於另一初步確診醫護，是任職九龍西聯網的非緊急救護車運作助理的46歲女士，她最後上班天為8月21日，因不適去仁濟醫院急症室求醫，至昨晚初確診。另有3名非緊急救護車醫護曾與她吃飯，故3人被列密切接觸者，須安排檢疫。何婉霞透露，非緊急救護車運作助理主要負責運送其所屬聯網的病人回家，初步資料顯示此初確診助理沒運送過確診者，且所有病人上非緊急護救車前皆有量體溫。而醫院進行接觸追蹤時，得悉該醫護所住屋邨有確診個案。

屯院、北區醫院負壓系統先後停運

另外，再有兩間醫院負壓病房出現故障。當中屯門醫院的負壓系統在今天早上約7時，因一條蒸氣喉出現浸漏，蒸氣觸動了火警鐘的警報，令主座隔離病房的負壓系統按當時設定自動暫停運作，經消防及工程人員檢查後，負壓系統在早上約7時40分恢復正常。何強調，在負壓系統暫停期間，負壓病房內的13名確診病人，他們全部沒離開房間，房門亦沒打開，工作的醫護有合適保護裝備。

而北區醫院亦在中午約12時40分出現火警鐘誤嗚，令急症室北翼，用作分流及檢測新冠肺炎病人的負壓系統區一度暫停運作，當時該處有8人正等候檢測或接受檢測中，在場醫護同事有穿裝備，經工程檢測後，負壓系統在下午約1時恢復正常。

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何婉霞：兩宗事故感染風險不高 有預防檢測及年度大檢

何婉霞說，經評估後，兩宗負壓系統事故感染風險不高。被問到多間公院的負壓病房先後故障或出問題，有否其他方法可令系統更穩定，更有效防範因負壓系統故障所致的院內感染？何婉霞表示，平日有為負壓系統作預防性檢測，另有安排年度大檢，醫管局會繼續與機電工程署商討，希望確保系統運作正常。