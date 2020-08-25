爆疫新發茶餐廳結業　的士司機廿載聚腳點　捱過沙士難敵新冠肺炎

本港新冠肺炎疫情未止，食肆生意一落千丈。位於佐敦渡船角新發茶餐廳，被指是第三波疫情的爆發點，首當其衝難敵疫情，老闆決定結業並招人「頂手」。 有的士司機表示，行家習慣到渡船街一帶用膳和休憩，而新發茶餐廳營業廿多年，一直是行家的聚腳點；因該餐廳外牆設有大玻璃， 司機容易察看停泊的士有否遭抄牌。亦有街坊稱，新發的環境和食物不錯，「多少都有感情」。

8名確診者曾於6月至7月初到訪的新發茶餐廳，停業至今（25日）仍未重新開門。店面的桌椅擺放整齊，門外貼上「旺舖招頂」告示。記者致電告示上的電話號碼，證實新發老闆「唔想做」，打算結業，正找人接手經營。記者到佐敦渡船角文蔚街、文英街、文成街及文匯街視察，多條街皆泊滿車輛。而的士集中泊在新發斜對面，中午時份多達十多輛。

郭先生任職的士司機20多年，常到渡船角一帶吃飯。他入行以來，新發茶餐廳一直是的士司機的聚腳點，因為餐廳外牆設有大玻璃， 司機容易察看停泊的士有否遭抄牌。自從新發爆發疫情，熟客行家們都感到擔憂，紛紛接受檢測，並轉為光顧附近其他餐廳。

渡船角多司機聚腳 吃飯後可三五成群聊天和休息

另一名的士司機梁先生表示，渡船角範圍是眾的士司機的「竇」，因這一帶的茶餐廳多，而且容易泊車，司機吃飯後可三五成群聊天和休息。然而，他認為新發茶餐廳「啲嘢食唔得」，就算結業也不感可惜。他又稱，政府不停延長限聚令和限制晚市堂食，即使餐廳本身沒有職員或客人染疫，也難以在疫情下生存。

渡船角街坊李太表示，她不常光顧新發茶餐廳，但認為餐廳的環境及食物質素均不錯，加上已屹立社區廿多載，「多少都有感情」。

另一名街坊陸先生稱，新發茶餐廳24小時營業，日間多做街坊生意，夜間接待的士司機為主，整天門庭若市。但他嫌司機七嘴八舌太嘈吵，因此少光顧新發。他又指，餐廳「出咗事就係出咗事」，予人的印象難以抹走，遂起碼需要重新裝修，才會考慮光顧。

《香港01》已向新發茶餐廳老闆了解結業詳情，正待回覆。