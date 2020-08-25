新冠肺炎｜無病徵母子驗出有抗體　張竹君盼全民檢測找出隱形患者

新冠病毒疫情持續反覆，現時每日單日確診患者中，有四至五成都是未找到源頭，疑社區一直存在隱形傳播鏈。衞生署及醫院管理局在今日（25日）記者會中，公布一名一歲半男童及其母親都有新冠病毒抗體，料二人是康復的隱形患者，而他們6月底由巴基斯坦返港後，在強制檢疫期多次檢測都呈陰性，因此推斷他們是早前於本地社區感染。 全民檢查將在下周二（9月1日）展開，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信社區會有一些類似情況，所以希望全民檢測可幫忙找到部分同類情況。

一名歲半男嬰在兒童醫院接受術前病毒檢測，結果呈陽性。（資料圖片）

男童病毒檢測呈陽性 揭與母親都有抗體

醫管局總行政經理何婉霞在記者會上指出，個案中的1歲半男童昨日到兒童醫院接受治療小童疝氣預約手術，入院前無病徵，之前數星期沒有離境，也沒有與患者接觸史。院方為他進行新冠病毒檢測，結果呈陽性，列為初步確診，故安排入住院內隔離病房，她稱男童今早被轉送伊利沙伯醫院，以安排檢查，其血清樣本驗出有抗體，因此估計他在較早前感染，由於已有抗體，故屬康復。

何婉霞續稱，院方為其母親進行病毒檢測，結果呈陰性，不過血清樣本報告，也顯示她有抗體 , 故相信她也於早前感染後並康復。她指相信男童無傳染性，故沒醫護或病人屬密切接觸者，會再為他預約做手術。至於他的其他的家人，會交衞生防護中心追蹤。

現時醫院並不會為每名入院病人做手術，何解釋說，由於男童要做預約手術，加上運作許可，都會盡量為入院病人檢測，雖然他無病徵, 但覺得兒童是需要多保護的群組，故同樣會做檢測。

▼8.28重新開放場所▼

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫管局總行政經理何婉霞（右）在記者會上表示，相信男童早前感染新冠病毒並康復。（盧翊銘攝）

+ 12 + 11 + 10

張竹君：相信社區有類似隱形患者

張竹君表示，男童於6月底與母親及胞姊等人由巴基斯坦返港，曾強制居所檢疫，並進行數次病毒檢測，結果都呈陰性，故有可能是本港社區感染，而非輸入個案；若覆檢確診，會有患者編號。由於男童對病毒檢測呈陽性，又不知他何時有抗體，故其父及胞姊會送檢疫中心並接受病毒檢測，其母因有抗體所以不用再檢疫。

張表示，當局一直進行不同群組病毒檢測，目的是希望找出隱形患者，例如上述母子。她相信社區有一些類似情況，所以希望全民檢測可幫忙找到部分同類患者。

同病房有兩病童及四名家長

香港兒童醫院晚上補充指，男童家長當時已進行健康申報，他亦無發燒或呼吸道感染症狀，院方為他抽取鼻咽拭子樣本，結果呈初步陽性結果。院方及伊利沙伯醫院分別為病童及其母親抽取的血液樣本，於今日驗出有病毒抗體，由於兩人均符合出院準則，已由伊利沙伯醫院直接出院。

院方表示，感染控制組昨晚得悉病童初步確診後，立即進行接觸追蹤調查，確認有兩名病童曾與確診者入住相同病室，而他們的四名父母曾獲恩恤安排，到有關病室陪伴子女；由於確診病童及其母親的血液樣本驗出病毒抗體，醫院與衞生防護中心商討後，推斷他們是早前於社區感染並已康復，並不具傳染性，因此上述其他病童及其父母並不屬於密切接觸者。