全民檢測｜林鄭斥「所謂專家醫生」心腸差：政治計算、抹黑中央

政府下月1日開展「普及檢測計劃」，惟港大感染及傳染病中心總監何栢良表明不會參與，不少民主派人士亦呼籲市民杯葛。特首林鄭月娥今日（25日）出席行會前見傳媒，不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑計劃，對此表示不解，「為何會有如此心腸阻止人進行檢測」，她認為除了政治計算目的、抹黑中央、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。 有記者問到，為何排隊檢測可行，排隊投票卻不可，林鄭指比較不恰當，普及檢測是為了找出隱形播傳者，以盡快放寬防疫措施、恢復經濟，而且檢測並非於一日內進行，亦有網上預約系統，毋須排長龍。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表明不會懷疑自己是隱形傳播者，故不會參與計劃。（資料圖片／余俊亮攝）

林鄭：全民檢測與放寬限聚令無關係

香港研究協會上周進行民調，當中有四成二受訪者表示不會參加計劃，部分原因是擔心個人資料外洩，及認為一次性檢測作用不大。林鄭月娥今早被問到是否誤判民情，她反駁指現時醫管局轄下的指定診所、每日限派的110個樣本收集包，均吸引到很多市民排隊；但亦承認檢測量有下降，市民因為疫情舒緩而意欲降低，屬人之常情。

對於食物及衛生局局長陳肇始日前指，若無法透過全民檢測阻截隱形傳播鏈，政府難以大幅放寬社交距離措施，林鄭回應指，普及檢測屬百分百自願性，若市民不願去做，沒有人可以逼迫到，強調檢測不會掛上任何條件或後果，與放寬限聚令兩者完全沒有關係。

至於有社會知名人士表明不參加、呼籲市民不參與檢測，林鄭強調，有關人士對其發言有社會責任，知名人士、特別是專門領域的人，應有責任地發言。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

何栢良：市民參與否毋須考慮其取態

何栢良今早在電台節目重申，不打算參與政府普及檢測計劃，主因是對計劃成效有疑問，生活、工作亦很忙。他強調自己無興趣接觸政治，自己從科學理由判斷是否參加計劃，從不反對市民參加，亦認為市民毋需以有色眼鏡看整件事，市民是否參加計劃，無需考慮他本人的取態。