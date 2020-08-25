全民檢測｜表態不參與被批　何栢良：無反對參加　毋須考慮其取態

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表明不會參與計劃，引發社會爭議。他今日（25日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從來沒有反對市民參與普及社區檢測，市民是否參與不需要考慮他個人的取態。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

梁美芬批放錯誤訊息 何：對政治無興趣

立法會議員梁美芬在facebook上傳短片，批評醫生何栢良及梁子超，早前分別以感染機會低及全民驗測存在風險的理由，向媒體表示不願意參與自願全民驗測，指他們的行為令市民覺得醫生都不做，影響公眾利益。

何栢良回應對政治沒有興趣，亦不想接觸。對於政府全民檢測計劃，他則表示沒有太多補充，指政府的解釋已經講得很清楚，內地團隊試劑沒有問題，認為場地安排、交叉傳播的風險都比較小。他強調自己從來沒有反對市民參與，市民無需考慮他個人的取態。

大感染及傳染病中心總監何栢良表示無反對市民參與政府的普及社區檢測。（資料圖片）

何栢良預社區無病徵患者不多

何栢良說，防疫措施、預防等各方面的安排都應該以科學為本，不同人也會有不同意見。對於政府全民檢測計劃，他只是質疑成效，尤其現下個案越來越少，他預計社區無病徵的患者應該不會多。

何栢良又指，欣賞內地近日在出現零星個案後，對個案密切接觸者，甚至密切接觸者的密切接觸者，都迅速展開追蹤、檢測，以及重覆檢測，認為本港應該參考相關模式。