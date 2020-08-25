全民檢測｜消息：皇仁書院等逾20間官校　禮堂將作採樣中心

本港第三波新冠肺炎疫情未息，政府將在9月1日開始全民檢測。食物及衛生局長陳肇始日前透露，全港將設逾百個採樣點，初步考慮在室內，如康文署轄下場地、學校和體育館。 據知，超過20間官校將設全民檢測採樣中心，當中包括「官校之首」皇仁書院。負責統籌的公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，普及社區檢測計劃詳情，包括檢測中心選址等，政府稍後會作公布，重申政府揀選的場地，已經衞生署和機電工程署人員評估，並認為合適；而各中心會按衞生署的建議，實施各項社交距離和感染控制措施。 據了解，在開學校，皇仁書院教師需回校進行視像教學，因而憂慮會有風險。

據知，超過20間官校將被徵用作檢測中心之用，當中包括港島區傳統名校皇仁書院。（資料圖片／余俊亮攝）

九龍區官校：平時亦會借用，是普通事

政府將在9月1日起推行為期兩周的「全民檢測」，希望找出社區隱形傳播者，協助控制疫情。全港將設立最少超過100個採樣點，當中包括社區會堂、社署中心、康文署轄下場地和學校等。

《香港01》接到消息，政府將要求逾20間官立學校借出學校地方作全民檢測之用，主要是禮堂，當中包括皇仁書院，最快會於本周末報置。

另有九龍區官校不具名回覆指，早前有接到政府通知，有機會須借出學校禮堂作全民檢測之用，至於借用時限及方式等，則未有正式通知，「全部由政府安排，但官校是政府場地，社區有需要，平時亦會借用，是普通事。」惟由於教職員同時仍須上學預備電子教學及處理校務，引起部分教職員憂慮。

許樹昌教授表示，所有採樣點都需要經工程人員視察，認為通風良好及環境合適才會被選中作檢測中心，相信借場所致的爆發風險相當低。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：檢測中心不會出現「大排長龍」 爆​感染風險低



政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌回覆《香港01》查詢時表示，政府會考慮借用學校禮堂作檢測之用，惟他評估因借場所致的風險低。他解釋，採樣點皆經過工程人員視察，確保通風良好、環境合適，如學校禮堂樓底要夠高，政府才會選用，而9月首兩周學校未正式復課，且政府只借用學校禮堂，不涉及教員室或課室位置，估計不會影響學校運作。



他又說，參與全民檢測的市民，必須事先在網上預約，政府會限制每個採樣點的人流，不會出現「大排長龍」的情況，即使醫護或接受檢測的人士要如廁，亦只會使用禮堂附近近或同層洗手間，不會與教員共用廁所，相信借用學校作檢測中心所引致的傳播或爆發風險十分低。

+ 2

政府回應：檢測中心均通過衞生署和機電工程署評估

政府發言人回覆《香港01》查詢時，未有提供借用學校數目、借用詳情，以及若有檢測人士其後確診，涉事學校需否停運消毒等，只稱政府稍後會公布普及社區檢測計劃的詳情，包括檢測中心選址等。發言人強調衞生署和機電工程署人員評估，並認為合適的地點才會被選為檢測中心，而各中心會按衞生署建議，實施各項社交距離和感染控制措施；當值人員會獲足夠保護裝備，包括合適的口罩或呼吸器，面部防護裝備、保護衣、即棄手套等。