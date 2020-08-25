全民檢測｜5000醫護報名參與樣本採集工作　港府呼籲市民參與

港府將於9月1日推行普及社區檢測計劃（全民檢測），由有醫療或護理訓練的人員為市民進行樣本採集。政府發言人今日（25日）表示，現時已有超過5,000位醫療人員報名參與普及計劃，發言人又感謝醫護界對普及計劃的支持。 當局又指，全民檢測為期七日，視乎進度再延長不超過七日，政府會在全港各區設立社區檢測中心。社區檢測中心的開放時間由早上8時至晚上8時，當中會預留時間進行清潔和消毒。市民須先行在網上預約，填寫個人資料，揀選檢測地點和時段。發言人又呼籲市民為了自己和家人健康，踴躍參加全民檢測。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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稍後公布預約安排及其他詳情

政府發言人表示，公務員事務局和食物及衞生局今日傍晚和醫療界別團體舉行會議，會上政府講述參與普及計劃的醫療人員編配情況、呼吸器測試，以及採集樣本及其他訓練的細節安排。而預約安排及其他詳情將稍後公布。

另外，為確保參加檢測計劃的市民和檢測中心的工作人員的健康和安全，政府所揀選作為社區檢測中心的場地，都經衞生署和機電工程署人員評估並認為合適。各中心會按衞生署的建議，實施各項感染控制措施；而當值人員亦會獲提供足夠的保護裝備，包括合適的呼吸器（或同等配備），眼部防護裝備、保護衣、手套等。

▼中山體育館臨時實驗室▼

採集樣本由有醫療或護理訓練的人員進行，他們會採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知，如檢測結果呈陽性，衞生署會立即作出跟進。