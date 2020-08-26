新冠肺炎｜健身中心、派對房間未獲放寬重開　業界斥不合邏輯

政府最快星期五放寬部份防疫措施，惟健身房、派對場地等未被納入其中。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今日（26日）在港台節目《千禧年代》中表示不少中小型健身中心、拳館已經無奈結業，感到失望無奈和憤怒。香港派對場地協會會長林漢然在同一個節目中也表示政府做法不公平，「開啲唔開啲。」

▼8.28重新開放場所▼

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健身中心未獲放寬重開 柯尊鼎：感到失望無奈及憤怒

政府宣布星期五起，重開戲院、美容院，以及較少身體接觸的戶外運動場所，但健身中心不包括在內。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，對政府決定感到失望、無奈及憤怒，在過去這段時間，已有數十間拳館及健身中心，因無收入而被迫結業。

柯指限聚令下，業界根本無法改在戶外上堂以賺取生計，批評政府容許美容院重開，但不准許健康中心重開是不合邏輯，因美容師與客人會有更緊密接觸柯尊鼎說，只有少部分業主願意減租，有些更不減反加，他認為政府只透過勸喻形式要求業主減租，根本起不到作用。

政府宣布星期五起，重開戲院、美容院，以及較少身體接觸的戶外運動場所，但健身中心不包括在內。（資料圖片/張浩維攝）

香港派對場地協會會長林漢然亦指政府放寬部分場所的做法不公平，指派對場地一般都通過預約，若開放也可追蹤到是哪些客人曾經來過。他又指政府的資助不貼地，不尊重過業界的意見。