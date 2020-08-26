新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍拉鋸　難放寬限聚令、處所令所有措施

政府最快星期五放寬部份防疫措施，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（26日）在港台和商台節目中表示，本地疫情仍處於拉鋸戰，第三波疫情每日仍有多宗源頭不明個案，需要較長的時間才能回落至單位數或零。他表示，日後難一下子放寬所有措施，相信餐廳入座率、處所滿客率都要設限，未有有效疫苗，仍要防止有第四五波爆發。

▼8.28重新開放場所▼

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許樹昌指，本港近日的疫情仍然處於拉鋸戰，新增個案數字接近20宗，來源不明的個案比例不少，反映病毒滲入社區多個層面，仍需要一段時間個案數字才能回落至單位數或零。

至於政府即將放寬部份防疫措施，包括餐廳重啟晚市至晚上9時，美容院、戲院等場所重開等，許樹昌認為政府平衡了業界要求及經濟狀況後才放寬措施。他說食肆延長堂食時間至晚上九時，但仍維持兩人一枱，是一個折衷方法，將風險減至最低。他表示，分開員工收碟及上菜不是太複雜，食肆應盡量做，否則病毒或通過飛沬傳播；另外亦應盡量保持空氣流通，包括加裝抽氣扇。至於戲院及美容業與第三波爆發無大關係，因此可以率先重開。

政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

至於學校開學的問題，許樹昌說早前教育局局長楊潤雄才與他通話，相信9月1日仍是無法開學，或者需要等疫情穩定至單位數增長，他建議之後或者可以分高年班、中年班等分階段開學。