新冠肺炎｜貨櫃碼頭收回90%樣本　港府擬為高風險員工定期檢測

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府亦為多個群組進行檢測。政府發言人周二（25日）表示，截至周二早上，葵青貨櫃碼頭各碼頭營運商已合共將超過90%，即超過7,100個已採樣的樣本瓶交回衞生署作檢測。運輸及房屋局亦會為工作性質較高風險的碼頭前線員工，包括需在貨船上工作的員工提供定期病毒檢測。

另外，發言人又指，社會福利署於今年七月中起委派檢測機構為全港各區的安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工進行第一輪檢測；社署亦現正為上述院舍的員工進行第二輪檢測。

政府發言人表示，運輸及房屋局一直與碼頭營運商保持緊密聯繫，以確保傳播範圍受到控制，碼頭運作盡量不受影響。上星期，運房局和衞生署與各貨櫃碼頭營運商會面，已促請營運商採取適當措施，減少病毒傳播風險。碼頭營運商已即時推行一系列改善措施，包括增加構件式單位休息室、要求限制在每個休息場所放置的床鋪數目及在床鋪之間加設隔板，以提供足夠空間，讓員工之間保持社交距離。

發言人又指，運房局亦會為工作性質較高風險的碼頭前線員工提供定期病毒檢測，以確保員工健康，從而令碼頭能持續正常運作，維持貨物供應穩定。運房局及海事處現正與各碼頭營運商籌劃具體安排，有關檢測將在短期內推出。

新冠肺炎｜黃大仙竹園南邨71歲確診男病人離世　累計78人不治
新冠肺炎｜體育場地周五有限度重開　較少身體接觸的十種運動場所
新冠肺炎｜40歲男虛報檢疫住址　判監2周緩刑2年　至今共40人違令
新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗　母子檢出有抗體屬隱形病人

院舍首兩輪檢測揭4宗個案

另外，當局指社署於今年7月中起委派檢測機構為全港各區的安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工進行第一輪檢測，務求及早識別及治療受感染的院舍員工，以及安排緊密接觸者檢疫。社署現正為上述院舍的員工進行第二輪檢測。

在第一輪檢測中，檢測機構發現一宗新型肺炎確診個案，第二輪檢測至今發現三宗涉及匡智梨木樹宿舍的員工確診個案。社署正計劃在適當時候為上述院舍的員工繼續進行檢測。

▼8.28重新開放場所▼

+12
+11
+10
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。