社聯擬將軍澳兩用地建組合屋　涉400伙單位予輪公屋3年或以上人士

本港住屋問題嚴峻，公屋平均輪候時間為5.4年。為提升基層市民的生活水平，香港社會服務聯會繼早前提出於怡明邨旁地皮興建組合屋後，日前再向西貢區議會提交文件，提出區內另外合適興建組合屋選址，包括位於將軍澳寶林北路近寶林消防局，以及唐賢街至善街交界（天晉二對面）的兩幅短期租約用地，可興建樓高4層的組合屋作過渡性社會房屋，料可提供約400個單位。

根據社聯向西貢區議會提交的文件，社聯建議利用寶林北路近寶林消防局、一幅約3,811平方米的鄉村式發展用地；以及唐賢街及至善街交界（天晉二對面）、一幅約3,800平方米的政府、機構或社區設施用地，以組裝合成法興建組合屋作過渡性房屋用途。兩幅用地料提供合共約400個單位，每個組合屋樓高四層，並提供1至4人的住戶單位，人均居住面積將不少於75平呎。



同時，組合屋單位內設有基本設施，亦會兼顧周圍環境及考慮地區需要，提供相關社會設施或服務。

而合資格住戶方面，將包括輪候公屋已3年或以上住戶、或居住於不適切房屋、及有其他社會需要人士。租戶的租約年期將不少於2年，於獲編配及接受公屋單位後1個月內，需要交回單位，租金水平參考「社會房屋共享計劃」、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。社聯將邀請熟悉該區的非政府機構營運，招募合適租戶及提供社區服務。

社聯又指，就上述兩幅建議選址，以及怡明邨旁的選址，繼續進行可行性研究，並委託工料測量師就擬議工程項目作估價、尋找及申請撥款。隨後再開展招標程序，邀請建築公司及組合屋生產商入標，且會邀請營運機構，讓營運機構可提早準備提供服務及甄選租戶。