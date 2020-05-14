社聯擬將軍澳建組合屋　涉360伙單位　予輪候公屋3年或以上人士　

本港房屋問題嚴峻，公屋平均輪候時間達4.5年。香港社會服務聯會擬於將軍澳寶邑路及至善街交界的一幅政府用地，興建3棟4層高的組合屋作過渡性房屋，共可提供340至360個單位。

社聯組合屋項目於將軍澳寶邑路及至善街交界，毗鄰寶盈花園及調景嶺碼頭。（區議會文件截圖）

社聯向西貢區議會提交文件，擬於將軍澳寶邑路及至善街交界、一幅約6,356平方米的政府、機構或社區用地，以組裝合成法興建組合屋作過渡性房屋用途。項目將包括3棟4層高的組合屋，提供約340至360個單位，料可容納846人。

最多「3人住戶」單位 佔總數4成

當中最多的單位類型為「3人住戶」單位，共有149伙，佔整體約4成；其次為有104伙的「2人住戶」單位。至於1人及4人單位則分別有76伙及28伙，同時設有3伙無障礙單位。每個單位附設獨立洗手間及浴室、電熱水爐，並有使用電爐的煮食空間。

+ 2

居劏房、輪公屋３年以上可申請

合資格的住戶須為輪候公屋3年或以上、居於不適切居所及有其他社會需要。租戶的租約年期不少於2年，於獲編配及接受公屋單位後1個月內需要交回單位，租金水平參考「社會房屋共享計劃」、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。社聯將邀請熟悉該區的非政府機構營運，招募合適租戶及提供社區服務。

社聯指該地點預留作日後興建康體設施，而有關項目仍在前期籌備階段，未有興建時間表。而一般工務工程需要數年籌劃，預計最快要5年後才可興建，因此社聯正向向地政總署申請5年的短期臨時租約。