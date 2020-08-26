新冠肺炎｜帝都酒店男士之夜4人住宿計劃熱議　張竹君：2人聚較好

本港第三波疫情未完，單日新增24宗確診，累計個案增至4,736宗。政府周五（28日）起有限度放寬部份防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時。沙田帝都酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣計劃，住客可獲「送贈」美酒及片皮鴨，問到會否違背限聚令原意時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示， 由於 2人限聚令仍生效，認為盡量不要多於2人相聚較理想。

沙田帝都酒店推出「男士之夜」住宿優惠，可四人入住，可獲贈片皮鴨。（帝都酒店網頁截圖）

男士之夜入住時可獲送贈美酒及片皮鴨

港府決定放寬部份限聚令防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時，市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩；美容院、戲院亦可有限度重開營業。位於沙田的帝都酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣，入住時可獲送贈美酒及片皮鴨，問到會否違背限聚令原意時，張表示， 由於 2人限聚令仍生效，認為盡量不要多於2人相聚較理想。

另外，周五恢復食肆可延長堂食時間至晚上九時，不少餐廳亦指會加強防疫措施，當中會分開員工傳菜及執枱，張表示，食肆員工做樓面，如果傳菜執檯分開，用過餐具或食物染沾到客人口水，分開傳菜執檯會減交叉傳播，此外，今日的一名無源頭確診者，於旺角始創中心海港酒家當樓面工作，經食環署為食肆員工安排的普查病毒檢測找到。

沙田帝都酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣，可獲送贈美酒及片皮鴨，成為熱話。（資料圖片／鄺曉斌攝）

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《香港01》記者以顧客身份致電酒店，職員表示「男士之夜」住宿計劃反應熱烈，每晚約10間可供預訂的套房名額，至9月30日已經全部爆滿，並推薦記者改訂另一款名為「繽紛家庭樂住宿計劃」，同樣可供4人入住的住宿計劃。惟該計劃餐單有所分別，並未提供片皮鴨及美酒。

職員又表示，「男士之夜」計劃提供的套房，可安排兩張雙人床，最多可以予四人入住，而10月的住宿計劃未推出，要較後時間才可提供。

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