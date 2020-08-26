逃犯條例｜男生認插傘入火堆　求情指母中風需照顧　望輕判

港鐵太子站「831」事件半周年晚上，大批市民往該處聚集，期間有人縱火。一名男學生涉將雨傘放進火堆中的垃圾桶，因而被控縱火罪。他今（26日）承認縱火罪，其代表律師求情指，被告因對政府失望，而一時衝動犯案，又指其母若半年前中風，被告要照顧母親起居，壓力亦較一般中學生大，望可判非監禁式刑罰。裁判官先為他索取社會服務令、感化、勞教中心、教導所等報告再判刑，案件押後至9月16日，期間他要還押。

被告莊通才（18歲）被控於2020年3月1日在旺角花園街及鼓油街交界用火摧毀垃圾桶。

被督察目睹將傘插入火堆

案情指，本年2月29日旺角警署外有大批人士聚集，期間有人縱火及堵路。反黑組警員當晚在旺角進行巡邏，其中有一名督察目擊被告將雨傘插進一個在火堆中的垃圾桶，後來他截停及拘捕被告，當時已是凌晨時分。被告在警誡下承認，當時將雨傘放進垃圾桶為加強火勢，但沒意圖燃燒其他物品。

對政府失望一時衝動

辯方求情指，被告品學兼優，母親半年前中風，他要負責照顧母親的起居，比一般中學生承受更大壓力。辯方又表示，被告當時只是隨手拾起一把破爛的雨傘放入火堆，雨傘非助燃物，事件中沒人受傷，他只因對政府失望而一時衝動犯案，現已感到後悔，望可判非監禁式刑罰。

案件編號：KCCC336/2020