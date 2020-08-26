新冠肺炎｜政府周五放寬堂食安排　酒樓經理：開又死，唔開又死

本港新冠肺炎稍有放緩跡象，政府早前宣佈於本周五（28日）放寬社交距離措施，延長餐飲業務處所堂食安排至晚上9時正。有酒樓經理表示，放寬晚市禁堂食令，對生意額或多或少有幫助，惟「睇淡」恢復的生意未能回復至疫情前水平。他直言，「酒樓開又死，唔開又死」，由樓面到廚房人手數以百計，但生意額卻只得數千元，就連薪金支出都未能彌補。他又認為，政府社交距離措施規限二人同枱用餐，更會減低市民外出意欲。

記者今日（28日）到屯門及荃灣區食肆視察，不少餐廳門外仍張貼外賣優惠告示。富泰商場翠河餐廳經理表示，政府放寬晚市堂食安排後，現市提供的外賣折扣優惠會續推，並鼓勵客人繼續外賣，「唔使咁多人聚埋一齊」。她坦言，因政府早前收緊堂食安排，外賣數量固然比以往增加，「但始終有堂食同得外賣（生意額）爭好遠」，外賣對增加生意額的幫助不大。

至於青葉海鮮酒家譚經理表示，公司仍未決定恢復晚市堂食後，外賣折扣優惠會否繼續，但坦言外賣對增加生意額幫助不大，「一晚咁多員工返工，但賺得千幾蚊，冇用㗎」。對於延長食肆堂食安排至晚上9時正，他指，生意額或多或少都有增加，惟升幅未能回復疫情前水平，「酒樓開又死，唔開又死」。他說，由樓面到廚房需要數以百計，但生意額卻只有幾千元，不夠薪金支出，而且政府社交距離措施規限了二人，更會減低市民外出意欲。

源記粉麵茶餐廳因疫情而提供晚上外賣折扣優惠，該茶餐廳經理表示，會繼續優惠安排。她指，外賣數量固然比以往增加，惟對生意額仍有很大影響，原本一晚能賺到2萬元，因政府收緊堂食安排，而生意額急跌至8千幾元。