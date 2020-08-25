晚市堂食放寬｜食肆周五准堂食　公園用餐市民：終可舒服坐低食

本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（25日）表示，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時。今日於旺角，不少公園，甚至是馬路邊，亦有市民捧着飯盒進食。 有市民認為晚市可重開是喜訊，坦言於戶外進食衞生環境欠佳，「試過有蟑螂爬上食物」，故放寬晚市堂食至晚上9時終可「舒舒服服咁食飯」。亦有市民認為，仍擔心到食肆進食會有傳播風險，故會「做足防禦措施」，如只有進食時才除下口罩等。

不少市民在高溫下流着汗食飯盒

現時法例規定，食肆只能開放堂食至晚上6時，不少市民要於戶外地方，如公園等捧着飯盒進食。今日晚上6時後，旺角洗衣街公園及登打士街休憩處，亦有不少市民在高溫下流着汗食飯盒。林先生及鍾小姐二人放工後因要上課，而中間空檔只好在公園內快速用膳。鍾小姐指暫停晚市堂食的個多月來，每周有三至四日均要在戶外進食，坦言感到十分不便，「成日都搵唔到地方食飯」。

林先生則指戶外環境「又濕又熱」，衞生亦未如理想，「試過係荃灣嘅公園入面食，有蟑螂爬上食物」。他認為周五起晚市堂食可放寬至9時是好消息，起碼可以「坐定定喺餐廳入面食，舒服啲」。對於會可擔心餐廳內進食有傳播風險，林先生表示不太擔心，因現時亦有只限二人一桌等規定。被問到會否希望政府再放寬堂食時間，他認為暫時至晚上9時亦足夠，「都係大部份人食飯嘅時間，明白個決定」。

林先生及鍾小姐認為晚市可重開是喜訊。（黃金棋攝）

▼8.28重新開放場所▼

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本身是學生的市民鄭先生亦在公園內捧着飯盒進食，他說因家人沒有煮飯，故只好在戶外用膳。他指放寬堂食時間後，終可相約朋友一齊用膳，「好耐無約過朋友，呢個時候放寬啱㗎啦」。他坦言近月來已習慣在戶外用餐，會挑選有風位置舒服一點；他又笑言，於戶外進食比餐廳更安靜，「而且多啲嘢睇」。惟鄭先生亦認為，餐廳始終是室內地方有感染風險，故會做好防護措施，「淨係用餐先除口罩」。

市民Tony為退休人士，他指外國「9點鐘乜餐廳都關晒門啦，所以開到幾點都無咩所謂」。他又笑言，餐廳可重開至晚上9時亦會到餐廳內用膳，「可以涼下冷氣，無咁熱，又無蚊」。