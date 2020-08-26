理大暫任副校長黃國賢坐正　主責教學策劃發展　下月1日生效

香港理工大學今日（26日）宣布，正式委任黃國賢為理大副校長（教學），任期由下月1日起生效，將負責理大教學事務策劃及發展工作、帶領團隊發展及提升課程質素，制訂大學學術質素保證的政策和計劃等。 黃國賢現時暫任副校長（研究及創新）一職，是理大應用化學勵學教授、化學科技講座教授，以及理大化學生物學及藥物研發國家重點實驗室主任。

香港理工大學今日（26日）宣布委任黃國賢教授為理大副校長（教學），任期由2020年9月1日起生效。（理大提供）

今年3月起暫任副校長（研究及創新）​

黃國賢在香港大學取得博士學位，是英國皇家化學學會會士。他加入理大前，曾於香港政府化驗所任職化驗師3年，至1990年，黃獲聘為香港理工學院應用生物與化學科技學系講師，先後在理大不同崗位擔任管理職務，包括應用生物及化學科技學系系主任、應用科學及紡織學院院長，至2016升為協理副校長（科研支援），至2020年3月起暫任副校長（研究及創新）。

在任期間推行4年制本科課程

理大形容，黃國賢在學術上成就斐然，有豐富大學領導和管理經驗，貢獻良多。包括他擔任應用科學及紡織學院院長期間，推行4年制大學本科課程，另協助開辦食品科技與食物安全（榮譽）理學士學位課程。至擔任協理副校長（科研支援）期間，黃帶領團隊釐定研究生的學習成果及績效標準，並為研究項目設立網上管理平台。而暫任副校長（研究及創新）期間，亦積極推動成立研究生院及香港理工大學高等研究院。

理大宣布委任黃國賢教授為理大副校長（教學），任期由下月1日起生效。（資料圖片）

黃履任副校長（教學）一職後，會負責大學教學事務的策劃及發展工作，主力制訂及執行學術規劃計劃書，帶領團隊發展及提升課程質素（包括課程內容及教學方法），以及制訂大學學術質素保證的政策和計劃。

理大校長滕錦光表示，工業4.0下，理大將重視人工智能和機器人等新興技術的內容，提升教育質量。滕錦光形容，黃國賢多年來在大學擔任多個重要崗位，累積豐富教學經驗，表現出卓越領導能力，「黃教授對大學教育的未來發展高瞻遠矚，我深信他將帶領大學在教學領域再創輝煌。」