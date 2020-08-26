確診大廈｜瑪嘉烈醫院兩確診員工曾住3酒店　愛民邨14日有4宗個案

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（26日）公布新增24宗新冠肺炎確診個案，全部屬本地感染；當局並於晚上更新確診者住所資料。 資料顯示，瑪嘉烈醫院兩名確診員工曾住過酒店，包括擔任非緊急救護車運作助理的46歲女子（# 4722）曾住過在悦品酒店．荃灣，她亦報稱住在葵涌邨曉葵樓，該屋邨早前有一宗確診個案，但並非與#4722同一棟大廈。另外一名擔任急病室運作助理的60歲員工（# 4723）則曾住過荃灣如心海景酒店暨會議中心及旺角維景酒店。 另外，天水圍栢慧豪廷繼周二（25日）有確診個案後，再次上榜，惟新增的個案為源頭不明，與周二個案無關。而何文田愛民邨在14日內，則累計有四宗確診個案。

+ 2

急症室運作助理先後住荃灣如心及旺角維景酒店

根據衞生防護中心資料，擔任瑪嘉烈醫院非緊急救護車運作助理的# 4722於本月21日發病，她曾住過悦品酒店．荃灣以及葵涌邨曉葵樓。翻查資料，葵涌邨亦曾有一宗確診個案#4326，為一名1歲男嬰，現時已出院，被列為與本地個案有流行病學關連。然而該名男嬰居在葵涌邨雅葵樓，與# 4722所居的大廈不同。

瑪嘉烈醫院確診的急症室運作助理為#4723，是60歲女子，於8月21日發病。她曾居於荃灣如心海景酒店暨會議中心，以及旺角維景酒店。醫管局今日於疫情記者會上指，#4723病人曾推過確診患者由急症室至病房。

▼新確診個案居所分區名單▼

▼8.28重新開放場所▼

+ 12 + 11 + 10

有抗體歲半男童列本地感染個案

另外，兒童醫院一名一歲半男童血清樣本驗出有抗體。據當局資料顯示，該名確診男嬰確診編號為#4720，居於黃大仙東頭（二）邨興東樓，衞生署正式列為感染源頭未明的本地個案，而不因他在6月底由巴基斯坦返港的輸入個案。

今日公布的個案中，有10宗源頭不明，當局指包括一名私人司機（#4719）及一名旺角始創海港酒家樓面員工（#4730）。該私人司機為46歲男子，8月21日發病，居於天水圍天盛苑盛志閣；而海港酒家員工為50歲女子，同樣於8月21日發病，居於太子基隆街75-77號。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 31 + 30 + 29

天水圍栢慧豪廷9座再多一名長者染疫

此外，新增個案中有六宗為匡智梨木樹宿舍院友；該院亦有一名員工確診（#4728），為48歲女子，於8月24日發病，居於葵涌安蔭邨康蔭樓。

周二新增的確診個案#4706居於天水圍栢慧豪廷9座，為84歲女子，於8月19日發病；該大廈今日新增確診個案，為#4725，86歲男子，於8月16日發病。兩宗確診個案同樣是源頭不明個案，未知是否有關係。

有多個公共屋邨上榜，包括觀塘安泰邨、薄扶林華富（二）邨等。何文田愛民邨則在14日內，累計有四宗確診個案，包括三宗個案居於建民樓，而新增的個案（#4732）居於信民樓。