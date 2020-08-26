新冠肺炎｜24宗新確診　始創中心海港樓面工、匡智院友6人染疫

新冠肺炎疫情未息，衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（26日）報告，昨日（25日 ）新增24宗‌確‌診‌個‌案‌，為過去3天最高，而今日初步確診則有十多宗。 新增個案全屬本地感染，14宗為關連個案，其中6宗為梨木樹宿舍的匡智院友，另有1宗為該院友的照顧者。餘下10宗無源頭個案，包括昨日初確診的九龍西聯網救護車女運作助理及瑪嘉烈醫院急症室女運作助理，另有私家車司機、保安、私人裝修工人、海關、酒樓樓面職員及退休人士。其中酒樓樓面職員為旺角始創中心海港酒家員工，在食肆員工病毒檢測計劃中被發現。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（26日）凌晨零時，過去24小時新增24宗確診個案，個案編號由#4712至#4736，全屬本地感染。新增確診數字為過去3天最高。

14宗有關連個案中，6宗屬家庭群組，而供中度及嚴重智障者入住的匡智梨木樹宿舍亦再有新增確診，涉及6名院友（#4712、#4714、#4715、#4716、#4717及#4718 ）及1名院舍員工（#4728）。

10宗無源頭個案，包括瑪嘉烈醫院急症室女運作助理（#4722)及九龍西聯網非緊急救護車服務的女運作助理（#4723）。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，九西運作助理曾將確診病人由急症室送至病房，雖有穿合適保護裝備、接觸時間短，而社區亦有大量個案，故當局仍在調查中。

1名在旺角始創中心海港酒家負責樓面工作的人士亦確診。（資料圖片／陳志嵐攝）

旺角始創中心海港酒家樓面員工確診

餘下無源頭個案中，包括保安、酒樓員工、退休人員或私人裝修、海關（#4731）及私家車司機。司機在家庭工作，非一次性接載，故其服務的家庭（一對夫婦及子女）連同外傭亦被列密切接觸。

至於確診的酒樓員工，為旺角始創中心海港酒家負責樓面工作，在參與食肆普查時被發現，該員工負責樓面工作，張竹局直言，建議將傳菜及收拾桌面工序分開員工負責，避免員工在處理沾有客人口水的餐具後傳菜，可減低交差傳播風險。張直言，各行各業人士都有確診，暫未見顯著的高危因素。

有男童入兒童醫院接受預約手術前被確診，其家人已送往檢疫。圖中人士與報道無關。（資料圖片／李澤彤攝）

兒童醫院確診男童家人送檢疫 但不會做抗體測試

昨日確診但被驗到有抗體（即已康復）的兒童醫院母子。張竹君說，會安排確診者家人檢疫及接受核酸測試，惟政府一般只會為入院確診者做抗體測試，故男童的爸爸及姊姊暫不會接受抗體測試。

盡量為入院病人做檢測 上周高峰為每日四千

醫管局現時未有統一為所有入院病人進行新冠病持檢測，被問到是否化驗能力不足有關？何婉霞強調，男童在入院時無病徵，無旅遊或接觸史，是「無走甩到」，而社區多無隱形患者，難有硬指標，現時入院的高風險病人，如涉及老人院舍、飲食業、住在慈雲山一帶、的士司機等沒病症者，以及出現味覺嗅覺轉變、肚瀉等人士亦會被安排檢測。

她透露，上周為入院人士進行的檢測，最高峰達到每日4,000個；並承諾只要臨床運作許可，會盡量為入院病人做檢測。